Educaţie

Ecoul examenelor de absolvire: 10 directori și 12 pedagogi-penalizați

În sesiunea de examene din 2025, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) au constatat mai multe cazuri de fraudare a examenelor naționale de absolvire a gimnaziului – comisiile școlare de examene au admis copierea în timpul probelor scrise.

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 decembrie 2025
43 1 minut pentru citire

Încălcări au fost înregistrate în 18 instituții de învățământ din 8 raioane: Briceni, Criuleni, Edineț, Fălești, Orhei, Rezina, Sîngerei și Taraclia, precum și din municipiile Bălți și Chișinău, comunică Ministerul Educației și Cercetării.

Abaterile au fost constatate după ce Comisiile Republicane de Evaluare au sesizat Comisia Națională de Examene (CNE) despre testele care prezentau indici clare de fraudă.

CNE a analizat fiecare caz și a cerut organelor locale de specialitate în domeniul educației să desfășoare anchete de serviciu pentru a stabili circumstanțele încălcărilor și persoanele responsabile.

În baza rezultatelor anchetelor, șapte direcții raionale de învățământ au aplicat sancțiuni disciplinare pentru directori și cadrele didactice.

Într-un caz, directorul instituției implicate și-a depus demisia, iar în alte situații au fost aplicate avertismente sau mustrări pentru 10 directori și 12 cadre didactice care au avut rol de asistenți în sălile de examen, unde au fost identificate abaterile.

Autoritățile locale din raioanele Edineț, Fălești și municipiul Chișinău au informat CNE despre lipsa sau insuficiența probelor, evitând aplicarea de măsuri disciplinare.

MEC subliniază însă că CNE adoptă decizii doar atunci când există dovezi clare ale încălcărilor și examinează riguros orice suspiciune de fraudă.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 12 decembrie 2025
43 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Vești bune pentru sportivii și antrenorii din Republica Moldova: Guvernul a aprobat noi norme financiare pentru activitatea sportivă

4 decembrie 2025

MEC anunță modificări la Codul Educației. Printre ele – reintroducerea notelor în cl. 4. Vezi toate propunerile

2 decembrie 2025

Numele criulenencei Alexandra Grajdian răsună, în fiecare an, în contextul Galei Educației Incluzive

1 decembrie 2025

3200 de elevi au participat la testarea competențelor digitale

28 noiembrie 2025
Back to top button