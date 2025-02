Echitate pentru medicii din raioane și majorări salariale de 15 %

Guvernul Republicii Moldova a aprobat la 28 ianuarie 2025 proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul Sănătății, care prevede creșterea cu 15% a salariilor angajaților instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (AOAM) de la 1 ianuarie 2025.

În acest scop vor fi alocate 1,343 miliarde de lei din bugetul asigurărilor obligatorii de sănătate.

Conform documentului, salariile majorate vor fi distribuite diferențiat în funcție de vechimea în specialitate și de specificul muncii.

Conform Ministerului Sănătății, majorările variază între 700 și 3.000 de lei, în funcție de specialitate, vechime și nivelul studiilor. De exemplu, un medic de familie, cu o vechime în muncă între 10 și 20 de ani, va primi cu 2 370 de lei mai mult, ajungând la un salariu lunar de 18.170 de lei. În același timp, medicii de pe ambulanțe cu o experiență de peste 10 ani vor ridica lunar cu 1.930 de lei mai mult decât anterior, iar cei specializați de peste 20 de ani în domenii precum chirurgia, anestezia sau terapia intensivă vor primi cu 2.520 de lei mai mult, ajungând la un salariu de 19.300 de lei.

Conform Hotărârii Guvernului RM din 28 ianuarie 2025 pentru prima dată salariile medicilor cardiologi, chirurgi, anesteziști, endoscopiști care activează în raioane vor fi egale cu ale colegilor lor din instituții republicane și municipale. Diferențele de salarii ale angajaților dintr-o instituție din Chișinău și una raională ajungeau până la 1.700 de lei pentru aceeași specialitate și aceeași vechime de muncă, invocându-se că instituțiile de nivel raional sunt mai puțin performante.

„În scopul asigurării principiului echității, tratamentului egal și a remunerării egale pentru muncă de valoare egală, se propune echivalarea salariilor medicilor specialiștilor de profil chirurgical care operează, medici endoscopiști, medici specialiști în anestezie și terapie intensivă, care activează în instituțiile de nivel raional cu a celor care activează în instituțiile de nivel republican/municipal, având ca scop excluderea inechității dintre medicii care au aceeași calificare și contribuie în aceeași măsură la actul medical”, se menționează în Nota Informativă a documentului.

Astfel, salariile de bază ale lucrătorilor medicali, în funcție de specializare și vechimea în muncă, vor fi următoarele:

Medici de familie:

Cu vechime sub 10 ani: 16.970 lei

Cu vechime între 10 și 20 de ani: 18.170 lei

Cu vechime peste 20 de ani: 19.370 lei

Medici specialiști din serviciile de urgență:

Cu vechime sub 10 ani: 13.820 lei

Cu vechime între 10 și 20 de ani: 14.790 lei

Cu vechime peste 20 de ani: 15.750 lei

Medici cu profil chirurgical, intervenționiști, endoscopiști, specialiști în anestezie și terapie intensivă:

cu o vechime în specialitate de până la 10 ani: 16.330 lei

cu o vechime în specialitate de 10-20 ani: 17.810 lei

cu o vechime în specialitate mai mare de 20 ani: 19.300 lei

Medici specialiști în domenii precum TB, HIV/SIDA, oncologie:

Cu vechime sub 10 ani: 21.700 lei

Cu vechime între 10 și 20 de ani: 22.650 lei

Cu vechime peste 20 de ani: 23.610 lei

Asistenți medicali în asistența medicală urgentă prespitalicească:

Cu vechime sub 10 ani: 10.000 lei

Cu vechime între 10 și 20 de ani: 10.750 lei

Cu vechime peste 20 de ani: 11.500 lei

Va fi majorată și remunerarea personalului auxiliar sanitar, salariile cărora variază între 5.750 lei și 6.720 lei, în funcție de domeniul de activitate.

Majorarea salariilor contabililor-șefi și ale șefilor de departamente economico-financiare va depinde de volumul mijloacelor financiare gestionate de instituțiile medico-sanitare publice.

Ministerul Sănătății argumentează că nivelul actual de salarizare al personalului medical contribuie la exodul specialiștilor din sistemul public de sănătate. Astfel, această măsură are ca scop păstrarea și motivarea profesioniștilor din domeniu, precum și reducerea deficitului de personal în spitalele și clinicile din țară.