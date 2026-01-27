Echipele AMU, mai solicitate în ultimele 24 de ore. O femeie de la Ratuș a fost ajutată să nască acasă

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova a publicat o sinteză a ultimelor 24 de ore de muncă a echipelor Serviciului de asistență medicală urgentă prespitalicească. Cumulativ, acestea au oferit asistență medicală pentru 2.716 cetățeni, dintre care 506 sunt copii. După acordarea asistenței medicale urgente, 1.248 de pacienți (985 de adulți și 263 de copii) au fost transportați la spitalele din țară.

Echipele AMU au fost solicitate pentru următoarele urgențe: • 587 de cazuri de afecțiuni respiratorii; • 557 de cazuri de afecțiuni cardiovasculare, dintre care 6 cu sindrom coronarian acut; • 390 de urgențe traumatologice; • 267 de patologii neurologice, dintre care 33 de accidente vasculare cerebrale.

Totodată, echipele AMU au intervenit la 11 accidente rutiere, în urma cărora 17 persoane au suferit diverse traumatisme. Toți pacienții au primit asistență medicală urgentă, iar 15 pacienți adulți au fost transportați la spital pentru tratament specializat.

Au fost înregistrate 13 cazuri de dificultăți de deplasare a autosanitarelor din cauza condițiilor meteo nefavorabile – polei și ghețuș, în localități din raioanele Căușeni (2), Ialoveni(2), Orhei(2), Vulcănești, Anenii Noi, Șoldănești, Telenești, Taraclia, Criuleni și Strășeni.

Menționăm că, din numărul total de ambulanțe blocate, 11 au avut nevoie de ajutorul salvatorilor IGSU. În două cazuri, la Criuleni și Strășeni, situația a fost soluționată cu ajutorul persoanelor din localități.

Pe 26 ianuarie, echipa PAMU Ratuș din cadrul SAMU Criuleni a asistat o naștere la domiciliu. Mama și nou-născutul au fost transportați la maternitatea din Criuleni.

La Institutul de Medicină Urgentă au fost înregistrate 342 de adresări, dintre care 214 cazuri cu traumatisme. Din numărul total al pacienților cu traumatisme, 95 sunt bărbați, iar 119 femei. În urma evaluării medicale, 48 de pacienți au fost internați cu diferite tipuri de traumatisme; 16 pacienți au necesitat intervenții chirurgicale, dintre care 9 pacienți au fost operați pentru neurotraumatisme.