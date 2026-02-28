EAU: atac cu rachete balistice și drone iraniene, un civil ucis și mai multe proiectile interceptate

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că statul a fost vizat de un atac descris drept „flagrant”, care a implicat rachete balistice și drone iraniene lansate către teritoriul național. Potrivit comunicatului oficial, sistemele de apărare aeriană ale EAU au interceptat și distrus un nou val de proiectile, operațiunea fiind desfășurată „cu eficiență ridicată” și cu pagube materiale limitate.

Autoritățile au precizat că mai multe rachete au fost neutralizate de sistemul de apărare aeriană, însă fragmente provenite din interceptări au căzut în zone rezidențiale din Abu Dhabi și Dubai. Impactul resturilor a provocat pagube materiale și a dus la decesul unui civil de naționalitate asiatică. Nu au fost raportate alte victime, iar instituțiile responsabile monitorizează situația permanent, potrivit ministerului.

Ministerul Apărării a condamnat ferm atacul, afirmând că orice vizare a obiectivelor civile, infrastructurii și instituțiilor naționale este inacceptabilă. Oficialii au calificat acțiunea drept „o escaladare periculoasă” și o încălcare flagrantă a suveranității naționale și a dreptului internațional.

În declarație se arată că Emiratele Arabe Unite își rezervă dreptul deplin de a răspunde acestei escaladări și de a adopta toate măsurile necesare pentru a-și proteja teritoriul, cetățenii și rezidenții, precum și pentru a-și apăra suveranitatea, securitatea și stabilitatea.

Ministerul a subliniat că forțele sale se află în stare de deplină pregătire pentru a face față oricăror amenințări și că sunt implementate toate măsurile necesare pentru a preveni orice tentativă de destabilizare. Siguranța cetățenilor, rezidenților și vizitatorilor rămâne o prioritate absolută.

Autoritățile au îndemnat populația să se informeze exclusiv din surse oficiale din Emiratele Arabe Unite și să evite răspândirea zvonurilor sau a informațiilor neverificate.