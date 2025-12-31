InternaționalJustiţie

După 17 ani de litigare Republica Moldova a recuperat Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina.

foto, Stanislava Șveț

Agenția Proprietății Publice (APP) informează că, la data de 17 decembrie 2025, Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat decizia definitivă și irevocabilă în dosarul privind dreptul de proprietate asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din municipiul Odesa, Ucraina. 

Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 septembrie 2025, prin care a fost recunoscut dreptul de proprietate al Republicii Moldova, în persoana Agenției Proprietății Publice, asupra bunurilor imobiliare ce fac parte din complexul sanatorial.

Prin această decizie, procesul judiciar este încheiat definitiv, iar dreptul de proprietate al statului Republica Moldova asupra celor 9 obiecte imobiliare din cadrul Sanatoriului „Moldova” este confirmat fără posibilitatea unor căi ulterioare de atac.

Hotărârea Curții de Casație intră în vigoare din momentul pronunțării. APP va iniția, în perioada următoare, procedurile necesare pentru recepționarea oficială a deciziei în formă integrală, precum și pentru analizarea etapelor administrative și patrimoniale ce urmează.

Recuperarea definitivă a acestui activ confirmă angajamentul statului de a proteja patrimoniul public, inclusiv bunurile aflate peste hotarele țării, prin utilizarea tuturor instrumentelor legale disponibile.

