Dublă tragedie la Molovata

Două persoane au decedat în urma unei intoxicații cu monoxid de carbon într-o gospodărie din satul Molovata, raionul Dubăsari.

Cazul a fost înregistrat în seara zilei de 11 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:20.

Potrivit informațiilor IGSU, victimele- un bărbat în vârstă de 67 de ani și o femeie de 69 de ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă.

În interiorul locuinței salvatorii au depistat un miros puternic de fum, geamuri închise ermetic și absența canalelor de ventilare. Deasupra ușii sobei au fost observate urme vizibile de emanare a fumului, iar soba ar fi fost supraîncărcată cu lemne.

În urma cercetărilor efectuate de specialiștii IGSU, s-a stabilit prealabil că intoxicarea s-a produs din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobei de încălzit și a lipsei canalelor de ventilare.

Alte circumstanțe urmează a fi stabilite de organele de resort.

În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să respecte cu strictețe regulile de utilizare a sobelor de încălzit.

Oamenii sunt rugați să verifice și să curețe coșurile de evacuare a fumului, să nu supraîncarce sobele și să asigure ventilarea încăperilor, pentru a preveni intoxicațiile cu monoxid de carbon.

De la începutul anului 2025 în Republica Moldova au fost înregistrate 33 de cazuri de intoxicație cu monoxid de carbon, în urma cărora 78 de persoane au suferit dintre care 44 minori, iar 4 persoane și-au pierdut viața.

În situații de urgență oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.