Dubăsarii Vechi își amplifică colaborarea cu Polonia

O delegație din Dubăsarii Vechi a vizitat, la începutul lunii mai, comuna Grębocice din județul Polkowice, Voievodatul Silezia Inferioară, în sud-vestul Poloniei, în vederea stabilirii unui acord de colaborare.

Aurel Chetrușca, primarul satului Dubăsarii Vechi, precizează că acordul de colaborare prevede inițiative comune și schimb de experiență, de delegații, în domeniile precum administrație, cultură, educație, științe, sport, antreprenoriat, securitate publică, asistență socială, protecție a mediului, activități pentru copii, studenți, tineret.

Prima colaborare, ne-a informat primarul, se conturează în domeniul securității antiincendiare: „Vom primi în curând o autospecială de la partea poloneză, pentru înființarea în localitatea noastră a unui post de pompieri voluntari. Pentru prima dată am vizitat comuna Grębocice în luna decembrie a anului trecut, iar în vizita recentă am participat și la aniversarea a 60 de ani de la întemeierea postului de pompieri și am fost invitați, deja am semnat și acordul de colaborare și de parteneriat. Îi așteptăm la noi în luna iunie, când vom organiza competiții între elevi, cu participarea pompierilor”.

Primarul comunei Grenbocice, Roman Jabłoński, le-a dăruit dubăsărenilor, cu prilejul semnării acorduui, o statuie a sfântului Florian, ocrotitorul pompierilor, pentru că primul contact dintre cele două părți a avut loc datorită prezenței pompierilor din această localitate în Moldova. „Așa că simbolul pompierilor va fi și un simbol de legătură dintre comunele noastre, un simbol al semnării acordului. Vă doresc precum Sf. Florian apără viața și munca pompierilor din Polonia, să fie protectorul vieții și muncii pompierilor din Dubăsarii Vechi și Criuleni”, – a spus Roman Jabłoński.

În cadrul delegației s-a aflat și președintele raionului Criuleni, Alexandru Carțîn, care a ținut să remarce hărnicia poporului polonez, care a reușit să transforme țara frumos, și faptul că Polonia reușește să ajute și Republica Moldova. Carțîn și-a exprimat satisfacția pentru înfrățirea celor două comune, calificând localitatea Dubăsarii Vechi „de perspectivă din punct de vedere al dezvoltării economice”, și a mulțumit pentru sprijinul Poloniei acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană.

Localitatea Dubăsarii Vechi nu este la prima colaborare cu localități din Polonia. Câteva zile mai târziu după vizita la Grębocice, la Dubăsarii Vechi s-a aflat o delegație din Elbląg, regiunea Gdansk, o altă primărie cu care colaborează localitatea. Delegația condusă de primarul Michał Missan, care administrează o primărie cu 120 mii de locuitori, a vizitat instituțiile publice din Dubăsarii Vechi, biserica din localitate și monumentul de arhitectură și istorie Cavoul Macri – Donici, iar gazdele le-au mai oferit și posibilitatea de a vizita câteva locații agreate de turiști, cum ar fi vinăriile sau complexul Orheiul Vechi. „Au apreciat ospitalitatea noastră, le-au plăcut întrunirile cu oamenii de la noi. I-am dus în vizită și la pădurea de stejari Pohorela din satul nostru, am plantat împreună cu ei trei stejari, în semn de prietenie și colaborare”, a spus Aurel Chetrușca.

(Notă: Pohorela – punct de atracție turistică în s Dubăsarii Vechi, amenajat în 2017 cu suportul Polish Aid, Ministerului de Externe al Poloniei și Fundației Goldap. Pădurea este un monument unic al naturii, care găzduiește, pe cca 5,5 ha, 143 de stejari și doi ulmi seculari, impresionanți ca mărime și vârstă.).

S. Cernov