Drumuri, spitale și școli europene în Moldova – investiții care schimbă viața oamenilor (P.)

Atunci când mergem pe un drum reparat, când ne ducem copiii la o școală modernizată sau ajungem la un spital unde găsim aparate noi și medici pregătiți, de multe ori uităm să ne întrebăm: de unde vin toate aceste schimbări? În ultimii ani, răspunsul este tot mai des același – ajutorul financiar al Uniunii Europene.

Republica Moldova a trăit decenii la rând cu lipsuri. Drumuri neasfaltate, sate fără apă curentă, spitale insuficient dotate și școli cu acoperișuri care curgeau. Astăzi însă, cu ajutorul prietenilor europeni, tot mai multe localități pot spune cu mândrie: „Avem și noi condiții ca în Europa”. Fondurile și proiectele europene au transformat comunitățile noastre: sate și orașe cu apă și canalizare, drumuri sigure, spitale dotate și școli moderne.

Nodul rutier din Bălți – cea mai importantă intersecție de la nord este acum complet reparată. La Comrat, drumul de ocolire a orașului, cu cinci poduri și un pasaj peste calea ferată, au fost realizate din fonduri europene. Drumul care unește Rezina și Telenești, înseamnă 36,5 km de drum european care leagă opt sate și este folosit zilnic de peste 15.000 de oameni. Pentru locuitorii din nord, drumul Bălți–Fălești–Sculeni a redus timpul parcurs, iar la sud, drumul de ocolire a orașului Vulcănești va fluidiza traficul și va crește siguranța rutieră în regiune. La Leova, a fost construit podul de la Bumbăta – primul pod peste Prut construit de la independență. Toate acestea nu sunt doar drumuri europene acasă, ci condiții mai bune de viață pentru oameni și noi oportunități de dezvoltare pentru afaceri.

Și în sănătate investițiile europene se simt direct. O Unitate de Primiri Urgențe modernă a fost deschisă la Chișinău, iar la Bălți funcționează un dispecerat integrat care deservește aproape un milion de oameni din 11 raioane. Spitalele din Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei și Căușeni au primit ambulanțe moderne, iar la Nisporeni au fost instalate 242 de panouri fotovoltaice care reduc costurile și asigură independența energetică a spitalului. În curând, alte 2 spitale regionale vor fi construite – la Bălți și Cahul. Aceste investiții înseamnă vieți salvate și medici care își pot face meseria cu echipamente moderne.

Domeniul educației are și el susținerea Uniunii Europene. Rețeaua „Școlilor-Model” va include 90 de instituții renovate, dotate cu autobuze școlare și echipamente moderne. În ultimii trei ani, peste 330 de școli, grădinițe, case de cultură și terenuri sportive au fost construite și modernizate.

Rezultatele ajutorului european se văd în fiecare raion. În Cahul au fost realizate 40 de proiecte, inclusiv 63 km de apeduct și 9 școli renovate. În Anenii Noi au fost implementate 36 de proiecte, printre care drumul de ocolire al satului Troița Nouă. La Edineț a fost deschis un centru modern AVC și s-au construit 70 km de apeduct. La Bălți au fost reabilitate două poduri care leagă 11 raioane, iar în Strășeni au fost investiți bani europeni în 38 km de apeduct, iluminat public și terenuri sportive pentru tineri.

Investițiile europene se măsoară în timp câștigat pentru oameni, în siguranța copiilor pe drumuri, în pacienți salvați la timp, în gospodării care au apă la robinet și în profesori care predau în școli moderne. Uniunea Europeană ajută Moldova prin proiecte concrete, iar aceste proiecte se văd și se simt în viața fiecăruia dintre noi. Calea pe care noi o parcurgem este cea corectă și trebuie să ne asigurăm că mergem cu încredere pe acest drum.

Renata Surchicin, Proiectul „Europa pentru cetățeni”

*Acesta este un articol promovat.