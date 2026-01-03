Drumuri alunecoase și vizibilitate redusă: Poliția face apel la responsabilitate în trafic

În contextul Codului Galben emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care anunță polei, lapoviță și formarea ghețușului pe partea carosabilă, Poliția Națională vine cu un set de recomandări pentru participanții la trafic.

Autoritățile îndeamnă conducătorii auto să adapteze viteza la condițiile meteo și de drum, să păstreze distanța de siguranță, să evite manevrele riscante și să se asigure că vehiculele sunt echipate corespunzător sezonului rece. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să folosească luminile de întâlnire, să verifice funcționalitatea sistemelor de iluminare și să evite utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii.

Poliția precizează că un număr suficient de angajați se află în teren și monitorizează permanent situația rutieră, fiind pregătiți să intervină prompt în caz de necesitate. Conducătorii auto sunt îndemnați să circule prudent și responsabil.