Drumarii intervin pe mai multe drumuri naționale pentru repararea gropilor apărute după iarnă. inclusiv în r. Criuleni și Dubăsari

Echipele S.A. „Drumuri” desfășoară astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, inclusiv în raioanele Criuleni și Dubăsari, pentru a asigura condiții mai sigure de circulație după degradările apărute în sezonul rece.

Intervențiile au loc pe drumul R4 Hrușova-Boșcana, în raionul Criuleni, precum și pe traseul R5 din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari.

Lucrări similare sunt realizate și pe alte drumuri naționale din țară, printre care G65-Ciulucani (Telenești), R30-Ciobanovca (Anenii Noi), R32-Trifeștii Noi (Cahul), R7-Petrușeni (Rîșcani), R32-sectorul Vulcănești și M5-Caracușenii Noi-Briceni (Briceni).

În paralel, drumarii efectuează și lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere. Pe R2, în sectorul Anenii Noi, au loc lucrări de defrișare, iar pe M5, în același sector, sunt instalate indicatoare rutiere.

Autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență în zonele unde se desfășoară lucrări și să respecte semnalizarea rutieră temporară.