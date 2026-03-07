Social

Drumarii intervin pe mai multe drumuri naționale pentru repararea gropilor apărute după iarnă. inclusiv în r. Criuleni și Dubăsari

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 7 martie 2026
1 1 minut pentru citire
Sursa foto: Administraţia Națională a Drumurilor

Echipele S.A. „Drumuri” desfășoară astăzi lucrări de plombare a gropilor pe mai multe sectoare ale drumurilor naționale, inclusiv în raioanele Criuleni și Dubăsari, pentru a asigura condiții mai sigure de circulație după degradările apărute în sezonul rece.

Intervențiile au loc pe drumul R4 Hrușova-Boșcana, în raionul Criuleni, precum și pe traseul R5 din localitatea Coșnița, raionul Dubăsari.

Lucrări similare sunt realizate și pe alte drumuri naționale din țară, printre care G65-Ciulucani (Telenești), R30-Ciobanovca (Anenii Noi), R32-Trifeștii Noi (Cahul), R7-Petrușeni (Rîșcani), R32-sectorul Vulcănești și M5-Caracușenii Noi-Briceni (Briceni).

În paralel, drumarii efectuează și lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere. Pe R2, în sectorul Anenii Noi, au loc lucrări de defrișare, iar pe M5, în același sector, sunt instalate indicatoare rutiere.

Autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență în zonele unde se desfășoară lucrări și să respecte semnalizarea rutieră temporară.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 7 martie 2026
1 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

128 de arbori tăiați ilegal au descoperit inspectorii de mediu din Criuleni, fiind sesizați de un cetățean

5 martie 2026

23 din 25 de primari din raionul Ialoveni se pronunță pentru lichidarea consiliilor raionale și împotriva amalgamării forțate

5 martie 2026

MAE: Nu au fost înregistrate victime în rândul cetățenilor Republicii Moldova din statele monitorizate din Orientul Mijlociu

5 martie 2026

Alegerile anticipate în primăriile amalgamate nu mai sunt obligatorii

5 martie 2026
Back to top button