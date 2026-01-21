Drone camuflate printre bunuri personale, depistate la postul vamal Costești

Trei drone ascunse printre bunuri personale au fost depistate de funcționarii vamali la postul vamal Costești, în urma controlului unui automobil de model Toyota Avensis, care se deplasa din Germania spre Republica Moldova.

Potrivit informațiilor oferite de autorități, vehiculul era condus de un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 30 de ani. În timpul verificărilor, funcționarii vamali au găsit cele trei dispozitive camuflate în compartimentul marfar al automobilului.

Întrebat dacă transportă bunuri pasibile declarării, șoferul ar fi declarat că nu are astfel de bunuri. Dronele au fost ridicate, iar cazul este examinat în continuare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și aplicarea măsurilor legale care se impun.