Drona depistată la Tudora este activǎ și conține un dispozitiv explozibil

Autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate după depistarea unei drone active, dotate cu dispozitiv explozibil, în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, la aproximativ 500 de metri de linia de frontieră.

Potrivit Poliției, pericolul este iminent, iar specialiștii Secției tehnico-explozive urmează să efectueze o explozie controlată chiar la fața locului, pentru neutralizarea aparatului de zbor.

În prezent, zona este securizată, iar echipele operative evaluează riscurile și desfășoară acțiuni pentru dezamorsarea încărcăturii explozive. Din perimetrul de risc au fost evacuați toți localnicii.

Intervenția este realizată de Poliție, în cooperare cu geniștii Armatei Naționale, reprezentanți ai Procuraturii, IGSU, Poliției de Frontieră și serviciile de urgență.

Autoritățile fac apel la calm și solicită cetățenilor să respecte cu strictețe indicațiile forțelor de ordine.

