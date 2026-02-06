Dronă depistată în extravilanul satului Sofia

Poliția Republicii Moldova a fost sesizată despre depistarea unei drone în extravilanul satului Sofia, raionul Drochia, pe direcția localității Lazo. La fața locului, perimetrul a fost securizat pentru a preveni orice risc pentru populație.

Potrivit informațiilor preliminare, urmează intervenția experților Secției tehnico-explozive, care vor examina obiectul în detaliu pentru a stabili natura și proveniența acestuia.

Oamenii legii reamintesc cetățenilor să evite apropierea de astfel de obiecte și să respecte cu strictețe indicațiile polițiștilor din zonă, până la finalizarea verificărilor.