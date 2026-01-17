Incidente

Dronă de tip Gerbera depistată la Telenești fără risc pentru populație

Foto-credit: Poliția RM

O dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri a fost depistată pe malul unui iaz, la intrarea în satul Nucăreni, raionul Telenești. Cazul a fost semnalat Poliției de către un vânător, iar zona a fost imediat izolată pentru siguranța cetățenilor.

Experții secției tehnico-explozive a Poliției au examinat aparatul de zbor și au stabilit că acesta este de model Gerbera, similar celor identificate anterior pe teritoriul Republicii Moldova. Specialiștii au confirmat că drona nu conținea substanțe explozive și nu a prezentat un pericol pentru populație.

Poliția reamintește că, în cazul observării unor aparate de zbor sau dispozitive suspecte căzute la sol, este strict interzisă apropierea sau atingerea acestora. Cetățenii sunt îndemnați să anunțe de urgență autoritățile la 112.

Totodată, reprezentanții Poliției subliniază că astfel de intervenții implică riscuri sporite pentru angajații implicați, motiv pentru care a fost exprimată aprecierea față de profesionalismul echipelor de intervenție.

