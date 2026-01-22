Social

Drona de la Crocmaz, neutralizată de geniști după o intervenție de urgență

Foto: Telegram//Poliția Republicii Moldova

Experții Secției tehnico-explozive a Poliției au evacuat partea de luptă a aparatului de zbor depistat recent, iar, cu sprijinul geniștilor Armatei Naționale din Batalionul de Geniu „Codru”, aceasta a fost nimicită prin explozie controlată.

Potrivit specialiștilor, în urma căderii, corpul dronei a fost deteriorat după ce a lovit firele electrice și crengile copacilor. Cu toate acestea, dispozitivul explozibil a rămas intact, ceea ce a impus intervenția imediată a echipelor specializate.

În urma examinării, experții au stabilit că aparatul de zbor este de model „Gheran-2”, iar partea de luptă era de model „БСТ-52”, conținând aproximativ 50 de kilograme de substanță explozivă și un focos de tip „493M”.

Autoritățile anunță că, la acest moment, orice pericol pentru cetățeni este exclus. Cercetările la fața locului continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Poliția reamintește cetățenilor că, în cazul depistării unor astfel de obiecte, este esențial să evite apropierea și să anunțe imediat autoritățile.

