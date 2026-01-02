Drochia, Cantemir, Ialoveni – raioane în care Revelionul a fost fierbinte pentru pompieri

De Revelion peste 400 de salvatori și pompieri cu 150 unități de tehnică au fost în gărzile de intervenție pentru asigurarea securității și siguranței cetățenilor.

. Pe parcursul nopții, echipele de intervenție au monitorizat situația operativă la nivel național, fiind gata să intervină în caz de situații de urgență sau de risc.

În ultimele 24 de ore salvatorii și pompierii au fost solicitați să acționeze în 59 de misiuni.

În cele mai dese cazuri, angajații IGSU au avut intervenții la lichidarea focarelor de ardere, dar și prevenirea incidentelor și altor situații excepționale.

Astfel, pompierii au fost solicitați să intervină la lichidarea flăcărilor ce au cuprins un autovehicul în localitatea Hăsnășenii Noi, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat în seara zilei de 31 decembrie 2025 la ora 21:42. La fața locului a intervenit o echipă de pompieri, care a reușit lichidarea arderii către ora 23:09. În urma incendiului a ars total secțiunea motorului autovehiculului de model Volkswagen Crafter. Victime nu a fost raportate.

Un alt caz în care a fost necesară intervenția pompierilor a fost înregistrat într-o gospodărie din localitatea Cîșla, raionul Cantemir. Aici, datorită intervenției operative a angajaților IGSU a fost prevenită izbucnirea unui incendiu în interiorul locuinței. Conform informațiilor, depunerile de funingine din coșul de evacuare a fumului al sobei au luat foc. Focarele au fost stinse operativ, evitându-se producerea unei situații excepționale.

Pompierii au fost solicitați să intervină și în localitatea Costești, raionul Ialoveni, după ce un incendiu a izbucnit în anexa unei case de locuit. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri, care au reușit să lichideze arderea, fără ca aceasta să se răspândească. Totodată, pompierii au evacuat două butelii de gaz din interiorul construcției afectate de foc, prevenind producerea unei explozii. Victime nu au fost raportate.

Pentru ca sărbătorile să nu fie umbrite de situații de risc, IGSU îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe bazele securității vieții.: să fie atenți la foc, să evite plimbările pe gheață și să nu utilizeze artificii neuatorizate.