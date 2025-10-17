Social

Două tragedii care puteau fi evitate

Distribuitorul de energie afirmă că lucrările au fost efectuate fără coordonarea și avizul operatorului sistemului de distribuții

În localitatea Colonița, municipiul Chișinău pentru curățarea manuală a interiorului malaxorului, un muncitor a urcat pe scara betonierei, apropiindu-se periculos de părțile conductoare aflate sub tensiune și a suferit o electrocutare fatală, rămânând imobilizat pe scară, fără semne de viață.

La locul accidentului s-a constatat că o betonieră de mare capacitate fusese staționată direct sub conductorii unei linii electrice aeriene (LEA) de 10 kV, cu încălcarea gravă a distanțelor minime admisibile prevăzute de normele de securitate electrică. 

 În municipiul Cahul, de asemenea în zona de protecţie a unei LEA 10 kV, o persoană a urcat pe carcasa metalică a unui panou publicitar stradal pentru a schimba pânza. Apropiindu-se la o distanţă inadmisibilă faţă de conductorii aflaţi sub tensiune a fost străpuns fatal de arcul electric produs.
 Circumstanțele și cauzele exacte ale accidentelor sunt investigate de organele de poliție și ANRE.

 Conform Hotărârii Guvernului nr. 852/18.12.2024 orice activitate desfășurată în zona de protecție a rețelelor electrice necesită acordul scris al operatorului. Încălcarea acestor prevederi pune în pericol viața oamenilor și poate atrage răspundere administrativă sau penală, atenționează Premier Energy Distribution .

În acest context Premier Energy vine cu următoarele recomandări pentru operatori economici și persoane fizice:

Toate companiile și persoanele care folosesc utilaje pentru lucrări la înălțime şi terasamente – betoniere, automacarale, autopompe de beton, autoturnuri, excavatoare, autobasculante cu braț etc. – trebuie să:

  • instruiască personalul propriu privind lucrul în zonele de protecție a instalațiilor electrice;
  • respecte distanțele minime de siguranță față de liniile electrice aeriene;
  • solicite avizul scris al operatorului de rețea înainte de începerea oricărei lucrări în zona de protecție a instalațiilor electrice.

Chiar dacă nu sunteți antreprenori  sunt Reguli simple care pot salva vieți

  • Nu efectuați intervenții neautorizate în zonele de protecție a instalațiilor electrice;
  • Nu utilizați scări, bare sau obiecte metalice în zonele de protecție a instalațiilor electrice;
  • Nu urcați pe pilonii LEA, acoperișuri sau copaci din apropierea liniilor electrice aeriene;
  • Evitați aruncarea obiectelor către instalațiile electrice;
  • Supravegheați copiii și țineți animalele departe de instalațiile electrice.

Despre orice defecțiune sau accident informați imediat operatorul de distribuție la telefonul Serviciului 24h: 022 43 11 11 sau la cel local, indicat în factură. 

 Nu vă apropiați de instalațiile electrice pentru că vă puneți astfel viața în pericol!

