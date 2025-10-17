Două tragedii care puteau fi evitate

În localitatea Colonița, municipiul Chișinău pentru curățarea manuală a interiorului malaxorului, un muncitor a urcat pe scara betonierei, apropiindu-se periculos de părțile conductoare aflate sub tensiune și a suferit o electrocutare fatală, rămânând imobilizat pe scară, fără semne de viață.

La locul accidentului s-a constatat că o betonieră de mare capacitate fusese staționată direct sub conductorii unei linii electrice aeriene (LEA) de 10 kV, cu încălcarea gravă a distanțelor minime admisibile prevăzute de normele de securitate electrică.

În municipiul Cahul, de asemenea în zona de protecţie a unei LEA 10 kV, o persoană a urcat pe carcasa metalică a unui panou publicitar stradal pentru a schimba pânza. Apropiindu-se la o distanţă inadmisibilă faţă de conductorii aflaţi sub tensiune a fost străpuns fatal de arcul electric produs.

Circumstanțele și cauzele exacte ale accidentelor sunt investigate de organele de poliție și ANRE.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 852/18.12.2024 orice activitate desfășurată în zona de protecție a rețelelor electrice necesită acordul scris al operatorului. Încălcarea acestor prevederi pune în pericol viața oamenilor și poate atrage răspundere administrativă sau penală, atenționează Premier Energy Distribution .

În acest context Premier Energy vine cu următoarele recomandări pentru operatori economici și persoane fizice:

Toate companiile și persoanele care folosesc utilaje pentru lucrări la înălțime şi terasamente – betoniere, automacarale, autopompe de beton, autoturnuri, excavatoare, autobasculante cu braț etc. – trebuie să:

instruiască personalul propriu privind lucrul în zonele de protecție a instalațiilor electrice;

respecte distanțele minime de siguranță față de liniile electrice aeriene;

solicite avizul scris al operatorului de rețea înainte de începerea oricărei lucrări în zona de protecție a instalațiilor electrice.

Chiar dacă nu sunteți antreprenori sunt Reguli simple care pot salva vieți

Nu efectuați intervenții neautorizate în zonele de protecție a instalațiilor electrice;

Nu utilizați scări, bare sau obiecte metalice în zonele de protecție a instalațiilor electrice;

Nu urcați pe pilonii LEA, acoperișuri sau copaci din apropierea liniilor electrice aeriene;

Evitați aruncarea obiectelor către instalațiile electrice;

Supravegheați copiii și țineți animalele departe de instalațiile electrice.

Despre orice defecțiune sau accident informați imediat operatorul de distribuție la telefonul Serviciului 24h: 022 43 11 11 sau la cel local, indicat în factură.

Nu vă apropiați de instalațiile electrice pentru că vă puneți astfel viața în pericol!