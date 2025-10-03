Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii.

Primul caz a fost înregistrat în după amiaza zilei de 02 octombrie 2025 într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au stabilit că ard mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței, dar și acoperișul acesteia.

Angajații IGSU au reușit lichidarea incendiului la ora 23:45, iar focul a distrus în totalitate bunurile materiale din interiorul a 8 odăi, dar și 80% din acoperișul casei cu suprafața de 120 metri pătrați.

În urma incendiului, o femeie în vârstă de 49 de ani și fiul acesteia, de 28 de ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon. Ambele persoane au fost preluate în stare gravă de către echipajul medical de urgență și transportate la Spitalul Raional Rîșcani, pentru îngrijiri specializate.

Un alt incendiu a fost raportat într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 03 octombrie 2025 la ora 01:05. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri. Ajunși, aceștia au stabilit că flăcările au cuprins în totalitate casa de locuit cu suprafața de 35 m2.

În timpul lichidării incendiului, de către pompieri a fost depistat cadavrul unui bărbat, care se presupune că a primit intoxicație cu produse ale arderii.

Angajații IGSU au reușit lichidarea incendiului la ora 03:21.

Cauzele și circumstanțele producerii incendiilor urmează a fi stabilite de specialiști.

Potrivit datelor statistice, de la începutul anului 2025 au fost înregistrate 1373 de incendii, în urma cărora 78 de persoane au decedat.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă populația să respecte regulile antiincendiare, pentru evitarea producerii situațiilor de risc.