Două persoane active pe Instagram au fost șantajate și amenințate mai bine de patru ani

Un grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei a fost documentat de Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, comunică poliția.md

În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro.

Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă.

Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale.

Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar.

În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW.

Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore.

Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.

https://www.youtube.com/watch?v=AWW1cqpKUHQ