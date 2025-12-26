Două monede comemorative completează seria ”Personalități”

Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”.

Moneda „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” este dedicată marelui compozitor și interpret de muzică ușoară, Maestru Emerit în Arte și deținător al Ordinului „Gloria Muncii”, care a creat și interpretat numeroase cântece devenite veritabile șlagăre ale vremii, printre care „Santa Maria Maggiore”, „Scrisul nostru”, „Veniți acasă”, „Romantică”, „Ultima oră”, „Vara la Soroca” și multe altele. Aceste melodii au pătruns adânc în sufletul publicului, exprimând cu sensibilitate și forță sentimente profunde de dragoste pentru țară. Prin creațiile sale, Petre Teodorovici a contribuit semnificativ la consolidarea patrimoniului cultural românesc.

Conform caracteristicilor tehnice, moneda este bătută în argint, are valoarea nominală de 50 lei și un tiraj de 500 unități. Autorul designului monedei comemorative „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” este Eugeniu Boico.

Moneda dedicată împlinirii a 80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova este un omagiu adus unicei instituții publice de învățământ superior din Republica Moldova specializată în formarea medicilor și farmaciștilor, în conformitate cu cele mai înalte standarde europene. Universitatea poartă numele distinsului savant Nicolae Testemițanu, în semn de recunoaștere a contribuției sale remarcabile la dezvoltarea medicinei. Pentru merite deosebite în domeniul educației și sănătății, instituția a fost decorată în 2005 cu Ordinul „Gloria Muncii”, iar în 2015 – cu „Ordinul Republicii”.

Moneda este bătută în argint, are valoarea nominală de 50 lei și un tiraj de 1000 unități. Autorul designului monedei comemorative „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova” este Svetlana Mînăscurtă.

Monedele sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent și în cutii de prezentare, fiind însoțite de certificate de autenticitate ce poartă semnătura în facsimil a guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei.

Certificatele includ un cod QR care permite accesul direct la informațiile despre caracteristicile monedelor, disponibile pe site-ul oficial al Băncii Naționale.

Monedele comemorative se comercializează publicului larg atât de Banca Națională a Moldovei, în baza cererilor depuse online în secțiunea „Monedă” pe pagina web a instituției, cât și prin intermediul băncilor licențiate din Republica Moldova.