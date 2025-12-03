Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, raportate în ultimele două săptămâni

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în intervalul 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie, în mai multe raioane ale țării.

Potrivit comunicatului ANSA, focarele de PPA au fost identificate:

la porci domestici, în Berezovca, raionul Ocnița;

la mistreți, în Zloți, raionul Cimișlia, unde au fost depistate 4 cadavre de mistreți.

În același interval, au fost confirmate focare de rabie:

la câine, în Nimoreni (Ialoveni);

la bovină, în Șipoteni (Hîncești);

la vulpe, în Oxentea (Dubăsari);

la vulpe, în Hrușova (Criuleni).

ANSA precizează că în focarele de PPA au fost instituite măsuri de carantină, iar autoritățile au stabilit zone de protecție, supraveghere și, unde este cazul (la mistreți), zona infectată. Totodată, specialiștii verifică fondul silvic pentru depistarea cadavrelor de mistreți, monitorizează mișcarea animalelor în interiorul țării și realizează recensământul porcinelor din gospodării și ferme.

ANSA menționează că cele 4 cadavre de mistreți au fost găsite în contextul unui focar confirmat anterior, asociat unui mistreț recoltat la vânătoare pe 16 noiembrie 2025, în cadrul Î.S. „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimișlia”.

Instituția avertizează că riscul de apariție a unor noi focare de PPA rămâne ridicat și îndeamnă fermierii și populația:

să nu folosească resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor;

să respecte strict măsurile de biosecuritate;

să nu cumpere animale fără certificate sanitar-veterinare și să evite produsele din surse neautorizate.

De asemenea, ANSA atenționează să nu fie aduse în țară produse din carne de porc din statele vecine, acestea fiind pasibile de confiscare și distrugere, din cauza riscurilor sanitare.

ANSA mai anunță că oferă 50 de euro pentru fiecare cadavru de mistreț notificat (cu indicarea locului), menționând că în 2025 șase persoane au beneficiat de recompense. În același timp, instituția indică faptul că, din 2016 până în prezent, au fost confirmate 44 de focare de PPA la mistreți, fiind afectați 284 de mistreți.