Criuleni

Două focare de pestă porcină africană și patru cazuri de rabie, raportate în ultimele două săptămâni

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 decembrie 2025
33 1 minut pentru citire
Foto: ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează că, în intervalul 20 noiembrie – 2 decembrie 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost confirmate două focare de pestă porcină africană (PPA) și patru focare de rabie, în mai multe raioane ale țării.

Potrivit comunicatului ANSA, focarele de PPA au fost identificate:

  • la porci domestici, în Berezovca, raionul Ocnița;
  • la mistreți, în Zloți, raionul Cimișlia, unde au fost depistate 4 cadavre de mistreți.

În același interval, au fost confirmate focare de rabie:

  • la câine, în Nimoreni (Ialoveni);
  • la bovină, în Șipoteni (Hîncești);
  • la vulpe, în Oxentea (Dubăsari);
  • la vulpe, în Hrușova (Criuleni). 

ANSA precizează că în focarele de PPA au fost instituite măsuri de carantină, iar autoritățile au stabilit zone de protecție, supraveghere și, unde este cazul (la mistreți), zona infectată. Totodată, specialiștii verifică fondul silvic pentru depistarea cadavrelor de mistreți, monitorizează mișcarea animalelor în interiorul țării și realizează recensământul porcinelor din gospodării și ferme. 

ANSA menționează că cele 4 cadavre de mistreți au fost găsite în contextul unui focar confirmat anterior, asociat unui mistreț recoltat la vânătoare pe 16 noiembrie 2025, în cadrul Î.S. „Întreprinderea Silvo-Cinegetică Cimișlia”.

Instituția avertizează că riscul de apariție a unor noi focare de PPA rămâne ridicat și îndeamnă fermierii și populația:

  • să nu folosească resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor;
  • să respecte strict măsurile de biosecuritate;
  • să nu cumpere animale fără certificate sanitar-veterinare și să evite produsele din surse neautorizate. 

De asemenea, ANSA atenționează să nu fie aduse în țară produse din carne de porc din statele vecine, acestea fiind pasibile de confiscare și distrugere, din cauza riscurilor sanitare.

ANSA mai anunță că oferă 50 de euro pentru fiecare cadavru de mistreț notificat (cu indicarea locului), menționând că în 2025 șase persoane au beneficiat de recompense. În același timp, instituția indică faptul că, din 2016 până în prezent, au fost confirmate 44 de focare de PPA la mistreți, fiind afectați 284 de mistreți.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 3 decembrie 2025
33 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Raionul Criuleni: în ultimele 9 luni a crescut natalitatea, a scăzut numărul șomerilor

2 decembrie 2025

Numele criulenencei Alexandra Grajdian răsună, în fiecare an, în contextul Galei Educației Incluzive

1 decembrie 2025

Mâna primarului, mila partidului, sau ce spun cifrele despre investițiile ajunse în satele raionului Criuleni

29 noiembrie 2025

Ce știu criulenenii despre eficiența energetică și ce ar dori să schimbe ca să plătească facturi mai mici (sondaj)

27 noiembrie 2025
Back to top button