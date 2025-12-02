Poliţie

Două femei din Ucraina, reținute la Chișinău pentru pungășii de peste 30.000 de lei

Foto: Poliția Republicii Moldova

Două femei de 30 și 31 de ani, originare din Ucraina, sunt cercetate penal de poliție pentru comiterea a cel puțin două episoade de pungășie în municipiul Chișinău, prejudiciul estimat depășind 30.000 de lei.

Potrivit materialelor acumulate în dosar, cele două ar fi acționat în zone aglomerate ale capitalei, unde, prin diverse metode de distragere a atenției, ar fi sustras bani, carduri bancare și alte bunuri personale din gențile victimelor.

Activitatea infracțională a fost documentată de angajații Direcției de Poliție Chișinău, în colaborare cu polițiștii Inspectoratelor de Poliție Buiucani și Rîșcani. În urma acțiunilor întreprinse, oamenii legii au reușit localizarea și reținerea suspectelor.

Dacă vinovăția acestora va fi demonstrată, cele două femei riscă o pedeapsă de până la 4 ani de închisoare.

Poliția continuă măsurile procesual-penale pentru recuperarea prejudiciului și verifică eventuala implicare a suspectelor în alte cazuri similare comise pe teritoriul municipiului Chișinău.

