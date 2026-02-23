Două echipe de ambulanță, agresate în timpul intervențiilor

Două cazuri grave de agresiune asupra echipelor de asistență medicală urgentă au fost înregistrate sâmbătă, 21 februarie, în timpul unor intervenții medicale, unul într-o localitate din raionul Nisporeni și celălalt în municipiul Chișinău, potrivit informațiilor oficiale ale serviciului medical de urgență.

Primul incident s-a produs la ora 00:32, când o ambulanță a fost solicitată pentru un tânăr de 17 ani agresat într-un bar. Ajunși la fața locului, medicii au încercat să-i acorde ajutor, însă adolescentul a devenit violent, a adresat injurii personalului și l-a lovit cu pumnul în față pe conducătorul autoambulanței, după care i-a aplicat și o lovitură cu piciorul în abdomen. În acest caz a fost solicitată intervenția poliției.

Al doilea incident a avut loc în aceeași zi, la Chișinău, unde o echipă de urgență a fost chemată la un restaurant pentru doi tineri aflați în stare de ebrietate. După ce au fost conduși în autosanitară pentru îngrijiri, tânăra, în vârstă de aproximativ 20 de ani, a devenit agresivă verbal și fizic. Situația a escaladat când aceasta a scos un topor și a încercat să lovească un asistent medical. Cadrul medical a reușit să o imobilizeze și să o deposedeze de obiectul periculos, însă femeia a continuat agresiunea și a lovit cu piciorul o infirmieră. La fața locului a intervenit poliția.

Reprezentanții serviciului de urgență subliniază că violența împotriva personalului medical constituie o încălcare gravă a normelor legale și pune în pericol siguranța echipelor, dar și calitatea actului medical. Autoritățile atrag atenția că orice formă de agresiune asupra cadrelor medicale este inadmisibilă și va fi sancționată conform legislației în vigoare.