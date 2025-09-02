Două companii, sancționate de Consiliul Concurenței cu 5 mln lei amendă pentru trucarea unei licitații

Două companii, despre care Consiliul Concurenței comunică că au sfidat legislația privind achizițiile publice, au fost obligate să achite în folosul statului prejudicii în valoare totală de 5 mln lei.

Consiliul Concureneți a stabilit, că S.R.L. „Rapid Link” și S.R.L. „Victiana” au constituit unui cartel de trucare a ofertelor la procedura de achiziție a sistemului de supraveghere video portabil, desfășurată de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit comunicatului, investigația autorității de concurență a demonstrat că cele două companii și-au coordonat în mod ilegal comportamentul, stabilind din start cine va câștiga contractul și depunând oferte trucate pentru a crea doar aparența unei competiții. În realitate, acest mecanism a eliminat orice incertitudine concurențială și a condus la adjudecarea contractului către firma care a propus cel mai mare preț.

Consiliul Concurenție a considerat că acțiunile companiilor au subminat principiile concurenței corecte și au distorsionat funcționarea normală a pieței, afectând în final fiecare cetățean, prin utilizarea ineficientă a resurselor statului. Faptele constatate constituie o încălcare a articolului 5 din Legea concurenței, care interzice orice acorduri sau practici concertate ce au ca obiect sau efect restrângerea ori denaturarea concurenței.

Decizia Plenului Consiliului Concurenței poate fi atacată de către întreprinderile sancționate în termen de 30 de zile de la comunicare în instanța de contencios administrativ.

Întreprinderea „Rapid Link” a mai fost sancționată anterior, în 2024, de Consiliul Concurenței pentru practici similare în cadrul unei proceduri de achiziții publice organizate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, primind o amendă de aproximativ 1,5 milioane de lei. Decizia de sancționare a fost contestată la instanța de judecată, care urmează să se expună asupra legalității soluției aplicate de către Consiliul Concurenței.

Decizia Plenului va fi publicată după eliminarea informațiilor confidențiale pe pagina oficială a Consiliului Concurenței: www.competition.md.

Consiliul Concurenței atrage atenția participanților la achizițiile publice cu privire la riscurile asociate coordonării acțiunilor în pregătirea ofertelor, schimbului de informații și implicării acelorași persoane în procesul de depunere a ofertelor. Aceste practici pot încălca Legea concurenței nr. 183/2012 și pot duce la sancționarea întreprinderilor, conform prevederilor legale, care interzic acordurile și practicile concertate ce restrâng concurența pe piața Republicii Moldova.