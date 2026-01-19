Două burse pentru „O abordare unică la nivelul întregii societăți față de droguri”

Agenția Europeană pentru Medicamente (EUDA) și Iscte – Institutul Universitar din Lisabona invită studenți, profesioniști și cercetători din întreaga lume să se înscrie la două evenimente comune care vor avea loc în 2026: Școala Europeană de Iarnă privind drogurile (EDWS) și Școala Europeană de Vară privind drogurile (EDSS).

Școala europeană de iarnă privind drogurile (EDWS) va avea loc în perioada 2-13 martie 2026, în format online. Acest curs online se va concentra în special pe „Rolul rețelelor sociale în domeniul drogurilor”, analizând impactul rețelelor sociale asupra piețelor de droguri, tendințele în utilizarea acestora și strategiile de răspuns.

Pe parcursul a două săptămâni, participanții vor asista la prelegeri live în timpul prânzului susținute de experți de renume și vor lua parte la exerciții interactive și vizite virtuale pe teren.

Școala europeană de vară privind drogurile (EDSS) (22 iunie-3 iulie 2026), care se va desfășura la Lisabona, va fi un curs față în față de două săptămâni, cu un accent special pe „O abordare unică la nivelul întregii societăți față de droguri”, examinând modul în care comunitățile, profesioniștii, factorii de decizie și persoanele care consumă substanțe și familiile acestora pot trece de la conștientizare la acțiuni eficiente. Vizitele de studiu vor duce participanții la una dintre comisiile portugheze pentru descurajare, precum și la unități mobile de metadonă și la o cameră de consum de droguri.

Profesioniști, cadre universitare sau experți din Armenia, Azerbaidjan, Moldova și Ucraina pot aplica pentru două burse care vor fi oferite pentru EDWS și două pentru EDSS în cadrul proiectului EU4Monitoring Drugs II. Aceste burse vor acoperi taxa de înscriere. În cazul EDSS, se va acoperi și călătoria dus-întors la Lisabona, împreună cu cazarea și o diurnă redusă.

Termenele limită pentru înregistrare sunt 16 februarie pentru EDWS și 8 iunie pentru EDSS.

Termenele limită pentru depunerea cererilor de bursă EU4MD II sunt 31 ianuarie 2026 pentru EDWS și 15 martie 2026 pentru EDSS.