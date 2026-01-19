Educaţie

Două burse pentru „O abordare unică la nivelul întregii societăți față de droguri”

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 ianuarie 2026
9 1 minut pentru citire

Agenția Europeană pentru Medicamente (EUDA) și Iscte – Institutul Universitar din Lisabona invită studenți, profesioniști și cercetători din întreaga lume să se înscrie la două evenimente comune care vor avea loc în 2026: Școala Europeană de Iarnă privind drogurile (EDWS) și Școala Europeană de Vară privind drogurile (EDSS).

Școala europeană de iarnă privind drogurile (EDWS) va avea loc în perioada 2-13 martie 2026, în format online. Acest curs online se va concentra în special pe „Rolul rețelelor sociale în domeniul drogurilor”, analizând impactul rețelelor sociale asupra piețelor de droguri, tendințele în utilizarea acestora și strategiile de răspuns.

Pe parcursul a două săptămâni, participanții vor asista la prelegeri live în timpul prânzului susținute de experți de renume și vor lua parte la exerciții interactive și vizite virtuale pe teren.

Școala europeană de vară privind drogurile (EDSS) (22 iunie-3 iulie 2026), care se va desfășura la Lisabona, va fi un curs față în față de două săptămâni, cu un accent special pe „O abordare unică la nivelul întregii societăți față de droguri”, examinând modul în care comunitățile, profesioniștii, factorii de decizie și persoanele care consumă substanțe și familiile acestora pot trece de la conștientizare la acțiuni eficiente. Vizitele de studiu vor duce participanții la una dintre comisiile portugheze pentru descurajare, precum și la unități mobile de metadonă și la o cameră de consum de droguri. 

Profesioniști, cadre universitare sau experți din Armenia, Azerbaidjan, Moldova și Ucraina pot aplica pentru două burse care vor fi oferite pentru EDWS și două pentru EDSS în cadrul proiectului EU4Monitoring Drugs II. Aceste burse vor acoperi taxa de înscriere. În cazul EDSS, se va acoperi și călătoria dus-întors la Lisabona, împreună cu cazarea și o diurnă redusă.

Termenele limită pentru înregistrare sunt 16 februarie pentru EDWS și 8 iunie pentru EDSS.

Termenele limită pentru depunerea cererilor de bursă EU4MD II sunt 31 ianuarie 2026 pentru EDWS și 15 martie 2026 pentru EDSS.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 19 ianuarie 2026
9 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Premieră: MEC introduce formarea și certificarea obligatorie a autorilor de manuale

15 ianuarie 2026

MEC permite prelungirea vacanței de iarnă în funcție de condițiile meteo

8 ianuarie 2026

Apel deschis pentru instituții de educație, care au nevoie de renovarea blocurilor sanitare

23 decembrie 2025

Investiții de 253 mii euro la Stațiunea de Cercetare și Extensiune în Agricultură Criuleni 

19 decembrie 2025
Back to top button