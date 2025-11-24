Dosarul „Sacoşa neagră”, în care este vizat Igor Dodon, va fi reluat de la zero

Procesul cunoscut ca „Dosarul Sacoşa” sau „Kuliok”, în care fostul preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogăţire ilicită şi acceptarea finanţării partidului de către un grup criminal organizat, va porni din nou de la faza iniţială. Reluarea de la zero a fost dispusă de magistraţii Curţii Supreme de Justiţie, după schimbarea componenţei completului de judecată, potrivit TVR Moldova.

Şedinţele în acest dosar au fost oprite la sfârşitul lunii iunie 2025, când unul dintre cei trei judecători din complet a părăsit instanţa. Până atunci, cauza era examinată de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, care prezida completul. Numirea lui Ion Malanciuc în funcţia de judecător la Curtea Constituţională a dus la amânarea procesului pentru circa cinci luni. Ulterior, părţile au fost informate că în locul lui Malanciuc a fost desemnat magistratul Vladislav Gribincea, ceea ce impune reluarea întregii proceduri de judecată. Prima şedinţă în noua formulă este programată pentru 25 noiembrie.

Igor Dodon nu a oferit deocamdată o reacţie publică. Avocatul său, Petru Balan, a confirmat pentru TVR Moldova că apărarea a fost citată pentru şedinţa de mâine şi că a primit două acte de procedură din partea instanţei, inclusiv încheierea prin care se dispune reluarea de la zero a examinării dosarului. Balan a precizat că va comenta pe larg după desfăşurarea şedinţei.

„Dosarul Sacoşa” se află pe masa Curţii Supreme de Justiţie din octombrie 2022. În această perioadă, componenţa completelor de judecată s-a schimbat de cel puţin şapte ori, însă până acum examinarea cauzei a continuat. De data aceasta însă, reînceperea procedurii de la capăt riscă să prelungească şi mai mult procesul, avertizează experţii citaţi de postul public.

Potrivit TVR Moldova, dosarul se înscrie într-un context mai larg al problemelor de resurse umane cu care se confruntă Curtea Supremă de Justiţie: în instanţă activează doar şapte judecători, în condiţiile în care peste jumătate din funcţii sunt vacante, iar pe rol se află mii de cauze neexaminate.

În acest caz, procurorii îl acuză pe Igor Dodon că ar fi pretins peste un milion de dolari de la fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, în schimbul promovării intereselor Partidului Democrat din Moldova. Fostul şef al statului respinge acuzaţiile şi pledează nevinovat, însă, în eventualitatea unei condamnări, riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.