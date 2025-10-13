Politic

Dorin Recean renunță la mandatul de parlamentar și funcția de prim-ministru

Curtea Constituțională va anunța validarea mandatului noului Legislativ la 16 octombrie 2025

În cadrul conferinței de presă din 13 octombrie 2025 susținută de președintele Parlamentului, Igor Grosu și prim-ministrul Dorin Recean  a fost enunțat că  PAS va avea un nou șef de Guvern.

Dorin Recean a refuzat să preia conducerea următorului Guvern și își va depune mandatul de deputat câștigat, dar a asigurat că va rămâne alături de echipă.

Conform Constituției, Guvernul actual rămâne în interimat până la investirea noului cabinet de miniștri. Așteptăm validarea mandatelor, însă pentru a oferi mai multă previzibilitate, PAS va veni cu un candidat pentru funcția de prim-ministru. Fracțiunea PAS, întreaga echipă PAS, au avut deosebita plăcere să aibă conlucrare bună și eficintă cu domnul prim-ministru în toată această perioadă. A fost perioadă complicată pentru întreaga țară. Am trecut prin mai multe provocări, în care un stat străin a intervenit asupra proceselor democratice alături de grupări criminale”, a anunțat Igor Grosu.

Până atunci, actualul șef al Executivului va exercita interimatul. Dorin Recean a mulțumit colegilor săi din formațiune, dar și șefei statului, pentru colaborarea pe care au avut-o.

„Astăzi vorbim despre o Moldovă care a scăpat de oligarhi, muncește ca să devină membră a Uniunii Europene. Mulțumesc instituțiilor statului, au învățat rapid și au ales să protejeze interesele statului în momentele cele mai dificile”, a spus Recean.

