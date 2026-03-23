– Este o mare nenorocire că această femeie nu a fost ajutată de nimeni. Este un eșec al echipei PAS Hîncești, pentru că îmi vine greu să cred că nimeni din echipă nu a știut despre situație. Este un eșec al comunității de la Hîncești – și aici mă refer la cunoscuți, oameni de la locul muncă, prieteni. E o comunitate acolo în care femeia a trăit și faptul că nimeni din această comunitate nu a văzut – mi-e greu să cred. Cel mai probabil n-a vrut să vadă. Vă declar cu toată responsabilitatea că ne dorim să se facă lumină în acestc caz. Nu există niciun interes ca să fie mușamalizat cazul”, a declarat Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Adresându-se femeilor care se confruntă cu aceeași problemă – violența domestică, șefa statului a zis:„Rugămintea mea și sfatul meu insistent este să cereți ajutor. Dacă nu aveți încredere în instituțiile locale, de la APL, adresați-vă instituțiilor naționale. Dacă nu aveți încredere în stat, adresați-vă organizațiilor nonguvernamentale. Există totuși mai multe surse de unde puteți să vă informați. Intrați pe site-ul Agenției Naționale pentru Prevenirea și Combaterea Violenței și acolo o să vedeți numere de telefon ca să sunați. În toată țara asta o să se găsească un om de treabă care o să vrea să vă ajute. Este important ca dvs. să cereți acest ajutor”.

Cât privește faptul că administrația de la Spitalul raional Hîncești, nu a sesizat autoritățile despre prima tentativă de suicid a Ludmilei Vartic, Maia Sandu spune că chiar dacă administrația spitalului spune că a făcut acest lucru la solicitarea Liudmilei, oricum legea este lege și ea trebuie respectată.

„Vreau să mai vin cu un mesaj către societate, pentru că am văzut foarte multe informații false și discuții, vă spun cu toată responsabilitatea că eu și colegii mei dorim să se facă lumină în acest caz și să se facă dreptate. În toate cazurile de violență împotriva femeilor, care s-au întâmplat în ultima perioadă, am insistat și cred că am și văzut cel puțin pentru cazurile care se cunosc că anchetele s-au făcut corect și s-au dus până la bun sfârșit. Nu există niciun interes, cel puțin la nivelul național, de a mușamaliza cazul. Nu contează că suspectul a fost parte a partidului de la guvernare. Deci, noi cu toții vrem ca să se facă lumină și ca să se facă dreptate, și o să insistăm pe acest lucru. Oamenii care au informații reale despre acest caz ar trebui să colaboreze cu ancheta, pentru că din informațiile pe care le am eu, nu prea există doritori să povestească. Cei care au scris pe Facebook atunci când au fost contactați de organele de anchetă au spus că nu au informații din prima sursă, iar cei care ar trebui să aibă informații din prima sursă este foarte important ca să colaboreze cu ancheta și să se facă lumină. Cei care nu au aceste informații, nu au avut niciodată nicio treabă cu acest caz, să nu speculeze, pentru că nu ajută nici ancheta și nici familia Ludmilei. Toate informațiile false pur și simplu creează impedimente. Ceea ce putem face cu toții cât așteptăm să se facă lumină pe acest caz, vă rog să fim serioși, pentru că nicăieri în lume nu se anchetează un asemenea caz în două zile sau în două săptămâni”, a declarat Maia Sandu.

Președinta a mai îndemnat ca „toți să fim atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru, să avem grijă să nu se întâmple altei femei ceea ce i s-a întâmplat Ludmilei, să avem grijă să vorbim, să le încurajăm pe cele care au nevoie de ajutor”.

Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău, pe data de 3 martie curent. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violenței din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești.