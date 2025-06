Donează, cu speranța că va multiplica binele

„Sunt Doina, am 37 ani, sunt în concediu de maternitate, mămică de gemeni” – așa se prezintă Doina Savin, locuitoare a satului Oxentea, r. Dubăsari, care administrează cu părinții un mic magazin din sat.

A revenit recent acasă, după 16 ani de trai în Germania, pentru a-și crește gemenii mai aproape de bunei și de vatra care-i ține minte primii pași pe pământ. De ceva timp, Doina s-a apucat să facă săptămânal câte un cadou unei familii din sat, despre care aude sau cunoaște că o duce mai greu.

„Est-Curier” a întrebat-o ce a motivat-o să facă gestul și de când:

„M-am gândit ce-aș putea face bine comunității și am decis că va fi „Cutia săptămânii”. Părinții mei au un mic magazin alimentar și am zis că-mi va fi comod să fac câte un gest. Am început în perioada postului mare, perioadă potrivită pentru astfel de gesturi. De regulă, e din partea familiei noastre, dar am avut și câteva solicitări de la membrii comunității noastre care sunt peste hotare, care au transmis bani din care am procurat produse, și ni s-au alăturat în așa mod. Decidem cui dăm cutia fie la discreția părinților mei, care cunosc consătenii și situația lor, fie ne sugerează asistenta socială, care cunoaște situația, în special, a bătrânilor care sunt singuri, sau a familiilor care cresc copii cu dizabilități. Ne gândim, cui i-ar fi de folos cutia asta. Deși postul mare s-a terminat demult, noi mai continuăm să facem „cutia săptămânii”. Cred că până acum , deși n-am numărat exact, am ajuns la mai mult de zece familii. Atât timp cât mai avem cui oferi, vom continua” – a spus Doina.

Doina Savin precizează, că donația conține legume și fructe proaspete, produse de sezon și, uneori, câte o surpriză dulce sau un produs de bază – ceva ce știe că ar fi folositor în gospodărie. Femeia spune că alege produsele cu grijă, ca și cum le-aș pregăti pentru cineva drag, mai adaugă produse de igienă personală și de uz casnic, în funcție de ce știe că este util persoanei căreia îi este destinată cutia.

„Îmi doresc ca prin acest gest simplu să aduc bucurie și sprijin acolo unde e cel mai mult nevoie. Pentru ei e mai mult decât o cutie – e dovada că cineva nu i-a uitat, iar ei ne răsplătesc cu emoții sincere. Mi-ar plăcea ca „Cutia Săptămânii” să devină o tradiție în comunitate. Sper să pot implica și alți oameni – fie donatori, fie voluntari, care să preia acest exemplu sau să sugereze beneficiari. Cu timpul, mi-aș dori ca această inițiativă să aducă bucurie în mai multe sate din zonă, nu doar în Oxentea” – a mai spus Doina Savin.

„Cum să nu se bucure oamenii! Unii beneficiari au pensii de două mii, sau, a scris recent cerere de ajutor o pensionară care are pensie 1500 de lei, drept că nu știu ce stagiu de lucru are. Doina se ocupă de „Cutia săptămânii”, dar mai sunt în sat și alți antreprenori, care fac donații la grădiniță, de exemplu, la sărbători” – confirmă Eudochia Rusu, asistenta socială comunitară, prezența spiritului de ajutorare printre oxenteni.

„Vă mulțumim din suflet pentru toate produsele oferite în dar! Și pentru că în zilele noastre timpul este foarte prețios, vă mulțumim că ați ales să petreceți acest timp alături de noi. Vă dorim multă sănătate și succese mari in continuare!” – a scris în grupul satului una dintre beneficiarele proiectului Doinei Savin.

