Economic

Domenii supuse controalelor fiscale operative în luna decembrie 2025

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 decembrie 2025
20 1 minut pentru citire

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe parcursul lunii decembrie 2025, vor continua controalele fiscale operative orientate spre identificarea cazurilor de neutilizare a echipamentelor de casă și control, precum și a altor abateri de la legislația fiscală. Acțiunile au drept obiectiv creșterea conformării voluntare și asigurarea unui mediu concurențial corect.

Conform programului de monitorizare, verificările vor avea ca punct central următoarele sectoare economice:

  • Comerțul cu amănuntul al mărfurilor și produselor
  • Comercializarea articolelor din metale prețioase
  • Prestări de servicii în multiple domenii
  • Contribuabili monitorizați în Programul de Conformare 2024-2025
  • Transport rutier de pasageri, inclusiv activitatea de taxi
  • Comerț și servicii ilicite desfășurate prin platforme online

Pe lângă controalele planificate, SFS va interveni și în baza sesizărilor, petițiilor, reclamațiilor, precum și informațiilor provenite din mass-media și surse deschise, acolo unde sunt identificate riscuri sporite de neconformare.

Verificările urmăresc consolidarea disciplinei fiscale, prin:

  • emiterea obligatorie a bonurilor fiscale la încasările în numerar
  • declararea integrală a veniturilor obținute
  • păstrarea și prezentarea actelor de proveniență a mărfurilor

Controalele se desfășoară inopinat, direct la locul activității economice, cu accent pe sectoarele unde riscurile de neconformare sunt tradițional mai ridicate.

În luna precedentă, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat aproximativ 673 de controale operative, dintre care 447 au scos la iveală încălcări ale legislației. În consecință:

  • Sancțiuni fiscale aplicate: 1 475,0 mii lei
  • Sancțiuni contravenționale: 432,1 mii lei

Acțiunile au vizat în principal verificarea eliberării bonurilor fiscale, declararea veniturilor și respectarea obligației de a deține documente de proveniență pentru mărfurile comercializate.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor operatorilor economici:

  • să respecte în totalitate legislația fiscală
  • să elibereze și să solicite bonul fiscal
  • să raporteze neregulile la Centrul Unic de Apel – 0 8000 1525 (apel gratuit)

Respectarea obligațiilor fiscale contribuie direct la finanțarea serviciilor publice: sănătate, educație, infrastructură și protecție socială.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 2 decembrie 2025
20 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

Datoriile de 10 lei se anulează

1 decembrie 2025

APP organizează licitații pentru valorificarea bunurilor proprietate de stat

29 noiembrie 2025

La Slobozia Dușca poate apărea încă o carieră. Primăria a anunțat comunitatea (doc)

25 noiembrie 2025

Prețurile la carburanți scad ușor pentru 26 noiembrie 2025

25 noiembrie 2025
Back to top button