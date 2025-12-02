Domenii supuse controalelor fiscale operative în luna decembrie 2025

Serviciul Fiscal de Stat anunță că, pe parcursul lunii decembrie 2025, vor continua controalele fiscale operative orientate spre identificarea cazurilor de neutilizare a echipamentelor de casă și control, precum și a altor abateri de la legislația fiscală. Acțiunile au drept obiectiv creșterea conformării voluntare și asigurarea unui mediu concurențial corect.

Conform programului de monitorizare, verificările vor avea ca punct central următoarele sectoare economice:

Comerțul cu amănuntul al mărfurilor și produselor

Comercializarea articolelor din metale prețioase

Prestări de servicii în multiple domenii

Contribuabili monitorizați în Programul de Conformare 2024-2025

Transport rutier de pasageri, inclusiv activitatea de taxi

Comerț și servicii ilicite desfășurate prin platforme online

Pe lângă controalele planificate, SFS va interveni și în baza sesizărilor, petițiilor, reclamațiilor, precum și informațiilor provenite din mass-media și surse deschise, acolo unde sunt identificate riscuri sporite de neconformare.

Verificările urmăresc consolidarea disciplinei fiscale, prin:

emiterea obligatorie a bonurilor fiscale la încasările în numerar

declararea integrală a veniturilor obținute

păstrarea și prezentarea actelor de proveniență a mărfurilor

Controalele se desfășoară inopinat, direct la locul activității economice, cu accent pe sectoarele unde riscurile de neconformare sunt tradițional mai ridicate.

În luna precedentă, Serviciul Fiscal de Stat a efectuat aproximativ 673 de controale operative, dintre care 447 au scos la iveală încălcări ale legislației. În consecință:

Sancțiuni fiscale aplicate: 1 475,0 mii lei

Sancțiuni contravenționale: 432,1 mii lei

Acțiunile au vizat în principal verificarea eliberării bonurilor fiscale, declararea veniturilor și respectarea obligației de a deține documente de proveniență pentru mărfurile comercializate.

Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor operatorilor economici:

să respecte în totalitate legislația fiscală

să elibereze și să solicite bonul fiscal

să raporteze neregulile la Centrul Unic de Apel – 0 8000 1525 (apel gratuit)

Respectarea obligațiilor fiscale contribuie direct la finanțarea serviciilor publice: sănătate, educație, infrastructură și protecție socială.