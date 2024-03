Doliu în Marea Britanie

Regele britanic Carol al III-lea, fiul Elisabetei a II-a, a murit. Acest lucru a fost anunțat de Palatul Buckingham.

Născut la 14 noiembrie 1948 Charles a primit titlul de prinț moștenitior la vârsta de trei ani. La 8 septembrie 2022 a fost numit Alteța Sa Regele. după moartea Reginei Elisabeta a II-a . Încoronarea a avut loc la 6 mai 2023.

Pe lângă îndatoririle sale oficiale și ceremoniale în Regatul Unit și în străinătate în calitate de Prinț de Wales, Majestatea Sa a avut un interes intens și activ în toate domeniile vieții publice timp de decenii. Regele a jucat un rol esențial în înființarea a peste 20 de organizații caritabile de-a lungul a 40 de ani, inclusiv The Prince’s Trust, The Prince’s Foundation și The Prince of Wales’s Charitable Fund (PWCF).

Majestatea Sa a lucrat îndeaproape cu multe organizații, susținând public o mare varietate de cauze legate de mediu, comunități rurale, mediul construit, arte, sănătate și educație.

Are mai multe proprietăți în România, țara care l-a fascinat.

În 2023 i s-a depistat un cancer la prostată și nu și-a făcut apariția în public mai multe luni.