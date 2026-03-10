Dolinnoe – prima primărie din r. Criuleni care a inițiat procesul de amalgamare 

Comuna Dolinnoe a fost prima din r. Criuleni care a inițiat procesul de amalgamare voluntară a celor trei sate din componența sa (Dolinnoe, Valea Coloniței și Valea Satului) cu localități limitrofe, care actualmente fac parte din alte unități teritorial-administrative. O decizie în acest sens au adoptat consilierii comunei Dolinnoe încă la 19 decembrie 2025. Polina Țelișceva ne-a informat că atât dumneaei, care e primar la al cincilea mandat în această comună, cât și majoritatea consilierilor din consiliul comunal din partea cărora ar fi venit inițiativa, cred că amalgamarea cu primăriile Maximovca din r. Anenii Noi, și Colonița, care acum este în mun. Chișinău, iar până în anul 2000 a fost parte a r. Criuleni, ar fi o șansă pentru ca cele trei localități din com. Dolinnoe să se dezvolte mai dinamic. Conform recensământului din 2024, comuna Dolinnoe are 883 de locuitori, comparativ cu 1180 în 2014.

Întrebată cum a convins consilierii de necesitatea amalgamării, proces inițiat de autorități încă trei ani în urmă, Polina Țelișceva a spus că inițiativa a venit de la consilieri. Și consiliile celorlalte două primării au emis decizii cu privire la inițierea procedurii de amalgamare voluntară. La 26 februarie 2026 primara de Dolinnoe a participat la ședința consiliului Colonița, la care a prezentat comuna Dolinnoe. Cele trei consilii au desemnat grupuri de lucru care se vor ocupa mai departe de procesul de amalgamare. Urmează întâlnirile cu cetățenii și celelalte acțiuni pe care le prevede Legea cu privire la amalgamare. Polina Țelișceva speră că noua comună formată să rămână parte a mun. Chișinău. Acum, că li s-a închis gimnaziul din sat și majoritatea copiilor merg la școala din Colonița, unirea li se pare naturală. „Dacă Colonița va emite decizia că sunt de acord să ne alipim de ei, vom iniția consultările cu cetățenii. Cred că până în luna iunie vom decide. Oamenii speră că după amalgamare vom avea transport public mai bun. Cândva mergea la noi autobuz de la oraș, era foarte bine, acum avem rutiere, care merg când vor. Vrem și alte servicii mai bune”, a spus primara.

Simion Pădurean, șeful adjunct al OT Chișinău al Cancelariei de Stat pentru r. Criuleni, a spus că în r. Criuleni au mai inițiat procesul de amalgamare consiliul comunal Bălțata, care discută cu prim. Budești, mun. Chișinău, consiliul local Pașcani care și-ar dori amalgamarea cu or. Cricova din mun. Chișinău, și la nivel de discuții se află com. Bălăbănești în vederea creării unei comune cu satele Corjova și Cimișeni. La 10 martie, 2026, pe agenda ședinței consiliului local Mașcăuți figura și proiectul deciziei cu nr.14 prin care consilierii urmează să decidă dacă acceptă sau nu propunerea primarului interimar Aurelia Morarescu cu privire la inițierea procesului de amalgamare voluntară a satului Mașcăuți cu comuna Trebujeni, r. Orhei și satele Răculești, Bălășești și Jevreni, r.Criuleni.

Procesul de amalgamare a început a fi discutat încă la începutul anului 2023, iar în luna august a aceluiași an a intrat în vigoare și Legea cu privire la amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale, care stipulează principalele cerințe și condiții față de proces. Potrivit legii, amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale (UAT) se realizează cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții și criterii: teritoriul UAT amalgamate trebuie să fie continuu (să aibă hotare comune); populația UAT amalgamate trebuie să constituie minimum 3000 de locuitori; distanța de la centrul administrativ al UAT amalgamate până la centrul oricărei dintre UAT care o formează nu trebuie să depășească 25 de km. Centrul administrativ al comunei amalgamate va fi localitatea cu cel mai mare număr de locuitori, cu cea mai mare capacitate fiscală în raport cu numărul de locuitori; UAT cu cel mai înalt nivel de conectare a locuitorilor la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Mai sunt și alte criterii, în cazul în care localitățile care pretind la statut de centru administrativ obțin un număr egal de puncte la primele trei criterii.

Contactată pentru clarificări privind amalgamarea localităților din raionul Criuleni cu localități din mun. Chișinău, Natalia Camburian, responsabilă de coordonarea reformei în cadrul Cancelariei de Stat, a spus:

„Orașul Chișinău nu participă la amalgamare, dar localitățile de nivelul I din componența sa, cum ar fi și Colonița – da. Astfel, dacă consiliul local Colonița va emite decizia de acceptare a com. Dolinnoe în componența sa, cu centru administrativ la Colonița, aceasta va deveni parte a municipiului Chișinău. Dacă, întâmplător, Colonița este de acord ca centru administrativ să devină comuna din Criuleni, atunci Colonița se alipește la r. Criuleni. Pe lângă faptul că se amalgamează, în decizie trebuie să figureze aceste detalii: unde va fi centrul administrativ, cum se va numi. Lucrăm acum asupra unui concept care o să ofere mai multe detalii despre cum va arată reforma, care va fi disponibil până la finele lunii martie și care va oferi mult mai multe răspunsuri”.

Natalia Camburian a adăugat că actualmente în proces de consultare publică se află proiectul de lege pentru modificarea HG 925 care reglementează amalgamarea voluntară prin care se dorește simplificarea procedurii, ca rezultat al consultărilor pe care angajații Cancelariei de Stat le-au organizat în raioane și propunerilor înregistrate, și una din solicitări era ca alegerea centrului administrativ să fie făcută prin consens, nu neapărat după criteriile expuse inițial în lege. Aceasta a fost una dintre propunerile cel mai des vociferate în cadrul consultărilor organizate de către Cancelaria de Stat, se spune în nota de fundamentare a proiectului expus consultărilor.

La întrebarea cum va trebui să se numească noua UAT, Camburian a spus că primăriile care se unesc ar putea avea posibilitatea de a accepta denumirea după numele centrului administrativ sau de a selecta, la fel prin conses, o altă denumire, cum ar fi, de exemplu, una istorică.

O propunere de amalgamare a primit, anul trecut, primăria Drăsliceni, din partea primăriei Sireți, r. Strășeni, dar consilierii de la Drăsliceni au respins-o.

S. Cernov