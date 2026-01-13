Doi suspecți, reținuți într-un dosar de trafic de influență legat de promovarea examenului auto

Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii instituției, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în municipiul Comrat, într-o cauză penală pornită pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență.

Potrivit materialelor acumulate în cadrul anchetei, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro, susținând că pot facilita promovarea cu succes a probelor teoretice și practice la examenul auto, categoria B, în favoarea unei persoane terțe.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerii CNA au efectuat percheziții la domicilii, în automobile și într-un garaj, precum și percheziții corporale asupra ambelor persoane vizate. Ulterior, acestea au fost reținute pentru un termen de 72 de ore.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar autoritățile continuă acumularea probelor necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei. CNA precizează că persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor legale în vigoare.