Doi mașcăuțeni vor face legi în Parlament

Joi, 6 noiembrie 2025, Curtea Constituțională a pronunțat Hotărârea nr. 13 privind validarea mandatelor de deputat atribuite candidaților supleanți pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

Astfel în locul celor opt deputați care au depus mandatele începând cu 1 noiembrie 2025 în Parlament vin după ce la 3 și 4 noiembrie 2025, au formulat declarații prin care și-au exprimat consimțământul de a le fi atribuite mandatele vacante de deputat în Parlamentul Republicii Moldova și, conform articolului 3521 din Codul penal, au declarat pe propria răspundere că nu au nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament.:

Igor Talmazan,

Angela Munteanu-Pojoga,

Veronica Cupcea,

Veronica Briceag,

Liliana Grosu,

Alexandr Trubca ,

Gheorghe Ichim

Valeriu Carțîn.

Astfel istoria s. Mașcăuți, r. Criuleni se va completa cu numele a doi parlamentari: Mihai Druță și Valeriu Carțîn.