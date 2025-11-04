Doi magistrați noi, numiți la Judecătoria Criuleni

Începând cu data de 3 noiembrie, în Judecătoria Criuleni și-au început activitatea doi magistrați, transferați din alte judecătorii în temeiul Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 285/24 din 10 iunie 2025.

Este vorba de judecătorul Dorin Cazacu, transferat la Criuleni de la sediul din Fălești al Judecătoriei Bălți, și judecătorul Bogdan Alexandru, transferat de la Judecătoria Căușeni, sediul Bender, comunică Cristina Sclifos, specialista Relații Publice a instanței.

„Această completare a corpului judecătoresc contribuie la consolidarea capacității instituționale și la eficientizarea procesului de examinare a cauzelor aflate pe rolul instanței. Prin venirea noilor judecători, se urmărește o distribuire mai echitabilă a volumului de lucru, realizarea actului de justiție într-un termen rezonabil, precum și asigurarea unui acces mai eficient al cetățenilor la serviciile judiciare. Judecătoria Criuleni continuă să depună eforturi pentru a oferi un act de justiție de calitate, într-un climat profesional bazat pe integritate, responsabilitate și cooperare”, se mai precizează în comunicat.

Potrivit portalului magistrat.md, Dorin Cazacu a fost numit, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1799-VIII din 30 septembrie 2020, în funcția de judecător, pe un termen de cinci ani, la Judecătoria Bălţi, iar din octrombrie același an – la sediul secundar al instanței, cel din Fălești. Pe parcursul activității sale a fost cercetat disciplinar în anul 2024, la cererea unui justițiabil, însă judecătorul-inspector a reținut că magistratul n-a admis neglijențe, iar Plenul Colegiului Disciplinar pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii a respins definitiv pretențiile contestatorului.

Dorin Cazacu a declarat, pentru anul 2024, venituri din activitatea de magistrat în sumă de 305 275 lei, și veniturile altui membru al familiei, realizate la Camera de Comerț și Industrie a RM și la Primăria Cricova, în total, 336 415 lei, o donație de 83 mii lei de la un membru al familiei, un apartament de 93 m.p. în valoare de 33689 Euro, în posesie din 2007, două autoturisme de marca Skoda, în posesie din 2020 și 2021, cu valoarea de piață de 19 mii Euro cumulativ. În același timp, magistratul s-a îndatorat și va achita până în 2026 credite bancare, în total, 98300 lei.

Judecătorul Bogdan Alexandru, potrivit portalului magistrat.md, a fost numit în funcția de judecător în anul 2018, Judecătoria Anenii Noi, pe un termen de cinci ani, după ce în 2017 a absolvit INJ. Anterior a desfășurat activitate de avocat și asistent judiciar al Grefei Curții Supreme de Justiție.

Magistratul a obținut venituri în 2024 din salariu, premiu, îndemnizații și vânzarea unui autoturism în sumă totală de 391 631 lei, declară o locuință în valoare de 450 mii lei obținută prin moștenire, un autoturism Toyota Prius procurat în 2024 cu suma de 5350 Euro (fabricat în 2008).

Funcțiile de judecători au devenit vacante la Judecătoria Criuleni după ce a plecat, în martie 2025, la odihna binemeritată, dl Veaceslav Suciu, ex-președintele instanței, care a atins plafonul de vârstă, dedicând domeniului 26 de ani de activitate. La 3 iunie 2025, CSM a admis și cererea de demisie a judecătorului Alexandru Motricală, care a deținut și funcția de vice-președinte interimar al instanței.

CSM a numit-o, la 3 iunie 2025, pe judecătoarea Alina Artapu-Buțco în funcția de președintă interimară a instanței judecătorești din r. Criuleni, care mai are și un sediu secundar în s. Ustia, r. Dubăsari.

Ultimele numiri completează numărul judecătorilor în instanță până la șase. Instanța funcționează în două sedii și este în așteptarea unui edificiu nou, un Palat al Justiției, conform planurilor Ministerului Justiției, care, deocamdată, nu au realizare.