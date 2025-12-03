Doi judecători noi își încep activitatea la Judecătoria Criuleni

Printre cei 12 judecători care au depus marți, 2 decembrie 2025 jurământul de învestire în funcție sunt și doi magistrați care vin să fortifice colectivul judecătoriei Criuleni, aducând un plus de echilibru și eficiență în soluționarea cauzelor.

Prin Decretul Președintelui Republicii Moldovanr. 443-X din 21 noiembrie 2025, doi noi judecători, doamna Cimbir Nadejda și domnul Epure Stepan, au fost numiți în funcție în cadrul instanței, până la atingerea plafonului de vârstă. Numirea a fost făcută în temeiul art. 116 alin. (2) din Constituție și art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului.

Venirea celor doi magistrați reprezintă un sprijin esențial pentru capacitatea operațională a Judecătoriei Criuleni. Extinderea corpului judecătoresc contribuie direct la:

reducerea termenelor de examinare a cauzelor,

echilibrarea încărcăturii între judecători,

creșterea calității actului de justiție,

acces mai rapid și mai eficient la justiție.

Colectivul Judecătoriei Criuleni își exprimă încrederea că noii judecători se vor integra rapid în activitatea instanței și vor contribui prin profesionalism, responsabilitate și echilibru la consolidarea încrederii publice în actul de justiție.

Astfel ca activitatea lor să se desfășoare cu respectarea celor mai înalte standarde de etică, imparțialitate și independență, în spiritul normelor care guvernează funcția de judecător. Le dorim să își îndeplinească atribuțiile cu integritate,siguranță profesională, să rămână fideli valorilor statului de drept și să contribuie activ la promovarea unei justiții accesibile, corecte și demne de încrederea cetățenilor – comunică Stavila Cristina, șefa serviciului generalizare, sistematizare, monitorizare a practicii judiciare și relațiipublice, specialistă în comunicare.