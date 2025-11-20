Doi inși mascați au intrat noaptea în casa unei femei singure

Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 75 de ani. Aceasta s-a trezit în toiul nopții cu doi mascați în casă, unul dintre ei fiind înarmat cu un cuțit.

Cei doi au amenințat-o pe proprietara casei și au deposedat-o de bani în sumă de aproximativ 2300 de lei, după care au dat bir cu fugiții.

Ulterior, pe urme fierbinți oamenii legii au reușit să stabilească identitate făptașilor.

Aceștia s-au dovedit a fi doi indivizi de 17 ani și respectiv 19 ani, ambii cu antecedente penale.

Inșii au fost reținuți pentru 72 de ore, iar pe numele lor au fost pornite dosare penale pentru tâlhărie.