Doi copii și trei maturi au suferit intoxicații cu gaz în municipiul Chișinău, ca urmare a acumulării gazului emanat de la hota unui cazan, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 8 octombrie 2025, într-un apartament dintr-un bloc de locuit de pe strada Nicolae Testemițanu 37, din capitală.

Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Pentru examinarea incidentului, la fața locului a intervenit o echipă de salvatori, care a stabilit că în interiorul locuinței s-a produs o scurgere de gaz de la hota cazanului instalată necorespunzător.

Din cauza montării incorecte a instalației, gazul s-a acumulat în apartament pe parcursul nopții, iar locatarii au suferit intoxicații. Persoanele au reușit să iasă din locuință de unii singuri.

Copiii au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale, iar maturilor li s-a acordat ajutorul medical la fața locului. Starea acestora nu prezintă pericol pentru viață.

În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu următoarele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu gaze:

–Verificați periodic instalațiile de alimentare cu gaz și apelați doar la specialiști autorizați, pentru lucrări de reparație sau montaj.

–Asigurați ventilarea constantă a încăperilor, în special a celor unde funcționează instalații conectate la gaz (aragaz, cazan, boiler).

–Nu blocați grilele de aerisire și nu acoperiți gurile de ventilație.

–Nu lăsați aparatele pe gaz nesupravegheate în timpul funcționării.

–Nu utilizați aragazul pentru încălzirea locuinței.

–În cazul în care simțiți miros de gaz, nu aprindeți focul, nu acționați întrerupătoarele electrice, aerisiți imediat încăperea și apelați Serviciul 112.