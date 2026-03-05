Incidente

Doi cetățeni străini, reținuți după o tentativă de traversare ilegală a Prutului

Sursa foto: Poliția de Frontieră RM

Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Ungheni au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat moldo-române, după ce o patrulă comună Moldova-România a surprins două persoane care traversau înot râul Prut.

Potrivit informațiilor preliminare, patrula aflată în misiune de supraveghere a observat două persoane în apele Prutului. Ulterior, acestea ar fi escaladat malul drept al râului cu ajutorul unor crengi. La scurt timp, cei doi au fost reținuți de polițiștii de frontieră români.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al Armeniei, în vârstă de 36 de ani, și o cetățeancă a Ucrainei, de 39 de ani. Străinii au fost preluați în baza Acordului de readmisie dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova.

Între timp, pe teritoriul Republicii Moldova, polițiștii de frontieră au inițiat cercetări, iar pe malul râului Prut au fost depistate haine, obiecte de îngrijire personală, pungi, bandă adezivă și alte bunuri care urmează să fie analizate pentru stabilirea circumstanțelor.

Organele de urmărire penală din cadrul Direcției regionale Vest au solicitat reținerea persoanelor pentru 72 de ore, însă procurorii Procuraturii Ungheni au dispus eliberarea acestora, cu aplicarea măsurii preventive de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru 60 de zile. Autoritățile subliniază că, pe durata investigării, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției.

Cei doi sunt cercetați penal în baza art. 362 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova, care prevede amendă de până la 750 de unități convenționale, muncă neremunerată în folosul comunității între 150 și 200 de ore sau închisoare de până la doi ani.

Poliția de Frontieră reamintește că traversarea frontierei trebuie făcută exclusiv prin punctele de trecere autorizate, în conformitate cu prevederile legale, iar tentativa de trecere ilegală constituie infracțiune și se sancționează potrivit legislației în vigoare.

