Documente de călătorie falsificate, depistate la frontieră într-o singură săptămână

Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova au depistat opt cazuri în care persoane au prezentat documente de călătorie cu semne evidente de falsificare la punctele de control la frontieră, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire din țară.

Controlul riguros al documentelor s-a desfășurat în mai multe puncte de trecere:

PTF „Leușeni” – 4 cazuri;

PTF „Palanca” – 1 caz;

PTF „Cahul” – 2 cazuri;

PTF „Costești” – 1 caz.

Toate documentele suspecte au fost confiscate și transmise spre expertiză, iar cercetările continuă pentru a stabili circumstanțele fiecărui incident și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Autoritățile reamintesc că prezentarea sau utilizarea unor acte de călătorie falsificate constituie infracțiune, sancționată conform legislației Republicii Moldova, și îndeamnă cetățenii să folosească doar documente valabile emise de autoritățile competente.

Recomandări ale Poliției de Frontieră: