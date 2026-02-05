(doc) Răspunsul producătorului după retragerea temporară a unui parfum din magazine

Compania „Viorica-Cosmetic” a emis un comunicat de presă prin care clarifică situația apărută în spațiul public în legătură cu parfumul „Adora Entourage”, în urma unei alerte emise de ANSP. Potrivit producătorului, alerta nu vizează conținutul produsului, ci a fost generată de o eroare administrativă de etichetare.

Reprezentanții companiei susțin că investigațiile interne, precum și documentele furnizate de producătorul european al esenței de parfum, Lyzi AG, confirmă că substanțele interzise menționate în comunicatul ANSP, Butylphenyl Methylpropional (BMHCA) și Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde, nu se regăsesc în formula chimică a produsului. Parfumul ar fi fost realizat cu esența „CUTE MISSY 234740-II”, iar compoziția acestuia respectă standardele de calitate impuse de Uniunea Europeană.

Compania precizează că loturile vizate (210323 și 240325) au fost fabricate deja după actualizarea formulei, anterior intrării în vigoare a noilor prevederi legislative, însă lista de ingrediente imprimată pe ambalaj nu a fost corectată conform noii formule. Astfel, eticheta ar menționa eronat prezența unor substanțe care, în realitate, nu se află în sticlă.

În susținerea afirmațiilor, Viorica Cosmetic a anexat la comunicat fișa de securitate (Safety Data Sheet) pentru compoziția utilizată și un certificat privind conținutul alergenilor, emis pe 4 februarie 2026. Documentele au fost prezentate autorităților pentru a demonstra conformitatea lichidului propriu-zis cu normele europene.

Între timp, produsul a fost retras temporar de pe rafturi, conform prescripției autorităților, iar compania colaborează cu ANSP pentru remedierea situației. Consumatorii care dețin parfumul sunt informați că îl pot utiliza în siguranță, însă pentru liniștea acestora este menținută opțiunea de retur sau schimb.