(Doc) Ghidul pentru părinți, elevi și profesori „Integritatea se învață la școală” a fost publicat și urmează să ajungă în licee

„Corupția este o amenințare directă la adresa calității educației și asigurării dreptului echitabil la educație pentru toți copii” – așa începe Ghidul „Integritatea se învață la școală”, lansat recent de către AO „Părinți Solidari”, care în colaborare cu AO „Renașterea-C” și Centrul de Justiție Socială ”Echitate”, implementează proiectul „Tînăra generație spune NU corupției”.

Cine dintre părinți nu a fost în situația, când la adunarea generală a părinților, directorul școlii spune că „plățile și colectările sunt interzise”, iar când merg la adunarea în clasă, începe discuția și colectarea diferitor taxe de suport școlii, sub pretextul că „nu ajung banii din buget”? Și „neajunsurile” sunt diverse, de la hârtie igienică, săpun, plată pentru paznic, materiale didactice, la cadouri de ziua de naștere a cadrelor didactice (sărbători private, de familie, de altfel), reparații cosmetice, etc.

Pentru a informa și a împuternici participanții la procesul educațional, activiștii civici au creat acest ghid și chiar au organizat sesiuni de informare în unele instituții de învățământ la subiectul corupției, în cadrul acestui proiect – în școli din raioanele Criuleni și Șoldănești.

Ghidul este adresat părinților, asociațiilor de părinți, cadrelor didactice și elevilor, dar și tuturor persoanelor interesate care urmăresc domeniul învățământului și fenomenul corupției în Republica Moldova. Ghidul explică care sunt prevederile legale ce vin în suportul persoanelor care se opun practicilor defectuoase de a aduna bani pentru pretinsele necesități ale școlilor, care, de fapt, sunt asigurate din bugetul de stat.

Ținând cont de faptul, că în multe instituții de învățământ activează asociații de părinți, prin care aceștia pot susține cu donații instituția de învățământ, ghidul explică principiile care pun aceste acțiuni în norme legale: aderarea la asociație trebuie să fie BENEVOLĂ; EXCLUDEREA IMPLICĂRII cadrelor didactice în colectarea şi gestionarea mijloacelor băneşti ale asociațiilor; plata cotizațiilor prin TRANSFER BANCAR; TRANSPARENȚA gestionării resurselor financiare. De la 1 ianuarie 2024, asociațiile de părinți urmează să-și înceteze activitatea (Proiect de lege nr. 333 din 28 septembrie 2023), iar donațiile, granturile și sponsorizările vor putea fi acordate în mod direct instituțiilor de învățământ de către persoanele care vor dori să le susțină financiar, prin transfer pe contul instituțiilor.

Ghidul se referă, de asemenea, la prevederile Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar, care scrie, în art. 225, că sunt interzise plățile, încasările de bani de la părinţi, pentru nevoile instituţiei de învăţământ (reparaţii, renovări, amenajări etc.); intimidarea, sub orice formă, a elevilor în vederea obligării lor să facă vărsăminte băneşti pentru diverse scopuri; organizarea și desfășurarea neautorizată de activități didactice cu plată sub orice formă.

În vederea informării pedagogilor, Ghidul „Integritatea se învață la școală” le pune la dispoziție crâmpeie din Codul de etică al cadrelor didactice (a. 2016), și anume prevederile capitolelor 6 și 7 din document, care amintesc că sunt interzise impunerea unor activităţi extracurriculare contra plată, cadouri sau altor favoruri; traficul de influenţă şi favoritismul în procesele de instruire şi de evaluare; servicii educaționale cu plată oferite elevilor, copiilor cu care interacționează direct la clasă.

Ala Revenco, directoare executivă a AO „Părtinți Solidari”, comentează, de ce este necesar ca de acest ghid să cunoască cât mai multă lume, chiar dacă declarativ autoritățile luptă cu corupția din educație de ani buni:

„Nu este un secret că în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, în special în cele din orașele mari și municipiul Chișinău, este răspândit fenomenul colectării taxelor informale sub diverse pretexte și motive. Deoarece fenomenul descris este destul de des întâlnit și deseori inițiat chiar de părinți, ghidul trebuie să ajungă la cât mai mult părinții și elevi, pentru ca ei să fie informați și să-și cunoască drepturile și responsabilitățile. Noi sperăm foarte mult că datorită acestui ghid o parte din părinți vor înceta să mai achite taxe informale și îi vor descuraja și pe cei ce inițiază colectările de bani în instituțiile de învățământ. Până la moment nu a existat un ghid similar care să conțină informații clare și relevante referitor la taxele, care le sunt solicitate părinților în instituțiile de învățământ sau aferente procesului educațional. Elaborând documentul, ne-am propus să oferim răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale părinților ce țin de colectările de bani în școli și grădinițe, și totodată să sistematizăm aspectele legate de aceste practici nocive. În ghid am menționat și faptul că comitetele de părinți nu au dreptul sau obligația de a colecta bani de la alți părinți, lucru frecvent întâlnit în clasele și grupele copiilor noștri. Un capitol separat a fost dedicat integrității cadrelor didactice, fiind enumerate o listă de activități în care este interzisă implicarea educatorilor și profesorilor, pentru a nu genera corupție sau acte conexe corupției în instituțiile de învățământ.”

Ghidul „Integritatea se învață la școală” a fost tipărit în 550 de exemplare și va fi distribuit în liceele din raioanele Criuleni și Șoldănești, parte a proiectului. Varianta electronică a acestuia poate fi descărcată prin scanarea QR codului:

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partener al proiectului în orașele Criuleni și Șoldănești este AO „Părinți Solidari”, care în colaborare cu AO „Renașterea-C” și Centrul de Justiție Socială ”Echitate”, implementează proiectul „Tînăra generație spune NU corupției”.

Ghidul „Integritatea de învață la școală”.

*Advertorial.