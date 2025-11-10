Transport

Doar în 5 din 22 verificări nu au fost constatate încălcări

Photo of Est Curier Est Curier Send an email 10 noiembrie 2025
18 1 minut pentru citire
sursa foto. SFS

  Contribuabilii din municipiul Chișinău care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice de management au fost în vizorul Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorilor fiscali în perioada 4-7 noiembrie 2025, comunică Serviciul Fiscal de Stat .

Acțiunile desfășurate au relevat multiple nereguli, printre care:

–        desfășurarea activităților de transport de pasageri în regim taxi fără o înregistrare corespunzătoare sub o formă organizatorico-juridică;

–        neeliberarea bonurilor fiscale pentru serviciile de trasport în regim taxi prestate;

–        nedeclararea veniturilor obținute, încălcând astfel reglementările fiscale în vigoare.

Astfel, au fost efectuate 22 de controale prin metoda verificării operative, în cadrul cărora au fost stabilite 7 cazuri de neutilizare a echipamentelor de casă și control existente, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6,5 mii lei, iar 10 persoane fizice care desfășurau activități ilicite în domeniul transportului de pasageri în regim taxi au fost sancționate cu amenzi contravenționale de 21,54 mii lei, iar în 5 cazuri nu au fost constatate încălcări.

Suplimentar, angajații Agenției Naționale Transport Auto au ridicat plăcuțele de înmatriculare și pașapoartele tehnice ale autovehiculelor pentru o perioadă de 3 luni, în privința contribuabililor care au admis încălcări ale legislației în vigoare.

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte reglementările fiscale și să desfășoare activitatea economică în mod transparent, contribuind astfel la dezvoltarea unui mediu economic echitabil și sustenabil.

Cetățenii sunt încurajați să solicite bonul fiscal la călătoriile în regim taxi și să raporteze cazurile de activitate economică ilicită prin intermediul Liniei Fierbinte a SFS, apel gratuit la numărul 0 8000 1525.

Tag-uri
Photo of Est Curier Est Curier Send an email 10 noiembrie 2025
18 1 minut pentru citire

Preluarea textelor de pe pagina www.estcurier.md pentru formatul online se face în limita a 500 de semne, cu indicarea linkului activ către articolul preluat. Instituțiile de presă, care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar edițiile tipărite vor indica „Est-Curier" și autorul informației. Materialele de presă sunt protejate de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.

Photo of Est Curier

Est Curier

Articole asemănătoare

33 persoane străine n-au reușit să intre în Republica Moldova

30 septembrie 2025

Sistemul Informațional BQS reduce rândul și la vama Leușeni

22 septembrie 2025

Nu vă grăbiți și evitați îmbulzeala

15 septembrie 2025

Transportatorii protestează, iar Guvernul nu acceptă majorarea tarifelor

10 iulie 2025
Back to top button