Distribuitori cer scumpirea energiei electrice

Companiile Premier Energy și FEE Nord au depus deja solicitări la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) prin care cere majorarea tarifului pentru anul 2026.

Potrivit cererii depuse de Premier Energy, tariful pentru consumatorii casnici ar putea crește cu 24 de bani, de la 3,59 lei/kWh la 3,83 lei/kWh. În documentele transmise la ANRE, compania explică scumpirea prin mai mulți factori, precum prețul estimat de procurare a energiei electrice de la Energocom, tarifele pentru transportul energiei stabilite de Moldelectrica, tarifele de distribuție deja în vigoare și costurile operaționale ale companiei.

La rândul său, FEE Nord invocă aceiași factori, costul energiei procurate, cheltuielile de distribuție și transport, precum și ajustările economice. Compania cere majorarea prețului la energia electrică pentru nordul țării cu 32 de bani, de la 4 lei/kWh la 4,32 lei/kWh, în baza documentelor transmise autorității de reglementare.

Ultima dată, tarifele la energia electrică au fost modificate în vara anului 2025.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declara că Republica Moldova explică solicitarea distribuitorilor astfel: „După ce în Ucraina, în partea de sud și sud-vest au fost distruse capacități semnificate de generare a energiei electrice, am fost nevoiți să accesăm energie electrică de avarie din sistemul electroenergetic românesc. Este o energie mai scumpă, după cum am menționat anterior, al cărei preț nu se cunoaște în ziua respectivă, pentru că prețul se cunoaște la începutul lunii următoare. Au fost volume semnificative: vorbim de mii și mii de megawați/oră care au fost accesați pentru a menține stabilitatea sistemului electroenergetic național. Energia de avarie este mai scumpă și dacă este accesată pe termen lung are potențialul de a influența tarifele. Să așteptăm ca ANRE să se expună asupra solicitărilor după verificarea calculelor furnizorilor de energie electrică”,