La început de februarie 2025 o delegație din s. Jevreni s-a deplasat în județul Dâmbovița pentru a confirma relațiile de prietenie și fraternitate.

„ Distanțele geografice dispar atunci când oamenii au aceleași năzuințe. Împreună cu frații noștri de peste Prut, din localitatea Jevreni, raionul Criuleni, avem aceeași dorință de a deschide drumul unei trainice prietenii, precum și obiectivul de a derula împreună proiecte de dezvoltare a comunităților noastre. Astăzi, am avut bucuria de a primi, la Primăria Dragodana, o delegație din partea localității Jevreni, condusă de primarul Igor Rotari, ocazie cu care am semnat Acordul de Înfrățire între comunitățile noastre. Este mai mult decât o colaborare oficială: este o frumoasă prietenie! Să fie într-un ceas bun! ”- scrie pe pagina sa Gheorghe Sandu, primarul com. Dragodana.

Primarul Igor Rotari a declarat pentru „E.C” că a fost o vizită productivă în cadrul căreia au identificat și domenii în care pot elabora proiecte comune.

– Comuna Dragodana are 7000 de locuitori și o suprafață de 7000 hectare, o infrastructură dezvoltată. Primăria are mai mulți specialiști, inclusiv pentru elaborarea și implementare proiectelor, responsabili de achiziții, purtător de cuvânt,etc. Au condiții bune și pentru muncă, dar și pentru activități de consolidare a echipei chiar pe teritoriul primăriei. Am convenit să elaborăm un proiect pentru un teren de mini-fotbal care va fi finanțat de comuna Dragodana. În cadrul proiectelor transfrontaliere am putea organiza „ activități-oglindă”, adică proiecte care s-ar reflecta și la noi. Capacitatea noastră financiară nu poate influența radical activitatea partenerilor, dar putem organiza schimb de experiență, activități de cunoaștere reciprocă atât pentru copii, cât și pentru adulți. Le-am spus despre deschiderea noastră de a ajuta antreprenorii din comuna lor să dezvolte afaceri reciproc avantajoase la noi în țară. Am venit acasă și cu niște teme de făcut, pe care le vom prezenta pentru a continua colaborarea . – a detaliat primarul de Jevreni, Igor Rotari.

Dezvoltarea relațiilor transfrontaliere e apreciată de locuitorii s. Jevreni. Doamna Lilia Cebotaru spunea :„Această prietenie e așteptată și dorită de mulți cetățeni ai Moldovei și în special de locuitorii satului Jevreni, care își trag rădăcinile de rudenie din multe localități ale României, mai mult ca atât, mulți tineri din localitatea noastră, ca de altfel și din întreaga Republică Moldova, își continuă studiile în România. Ne bucurăm de această colaborare prietenească ! Să fie de bun augur ”.

Apropo: s. Jevreni are o bună colaborare și cu or. Botoșani, România.

E. Chiriac