Din martie 2026, va funcționa Portalul Certificatelor de Concediu Medical

Guvernul a aprobat digitalizarea integrală a procesului de constatare a incapacității temporare de muncă și eliberare a certificatelor medicale exclusiv online. Astfel, pacienții nu vor mai pierde timp cu hârtii și drumuri inutile, iar certificatul de concediu medical va fi emis în Portalului Certificatelor de Concediu Medical și va putea fi descărcat în format digital din EVO și MCabinet.

Cabinetul de miniștri a aprobat noua Instrucțiune descrisă de Ministerul Sănătății în colaborare cu Agenția de Guvernare Electronică ce prevede ca medicul curant să inițieze, să prelungească și să finalizeze digital concediul medical, iar atât angajatorul, cât și pacientul să fie notificați automat.

Certificatul de concediu medical în format digital va fi generat prin Portalul Certificatelor de Concediu Medical, dezvoltat de Agenția de Guvernare Electronică. Accesul la date se va face prin MPass, iar schimbul de informații prin MConnect. Certificatul va fi semnat electronic, verificabil prin cod QR și emis conform standardelor de protecție a datelor cu caracter personal.

Instrucțiunea stabilește:

1. Digitalizarea completă a certificatelor medicale, operate exclusiv prin Portalul Certificatelor de Concediu Medical ;

2. Reutilizarea platformelor guvernamentale dezvoltate de Agenția de Guvernare Electronică : 2.1 MConnect – pentru schimbul de date 2.2 MNotify – pentru notificarea automată a angajatorilor și persoanelor asigurate despre disponibilitatea certificatului medical 2.3 MCabinet – pentru recepționarea certificatului 2.4 EVO – aplicația guvernamentală integrată, prin care certificatul va putea fi vizualizat și descărcat la necesitate 2.5 MPass – pentru autentificare 2.6 MSign – pentru semnarea în sistem

3. Constatarea digitală a incapacității temporare de muncă de către medicul curant, indiferent de profil, cu inițierea, prelungirea și finalizarea concediului medical direct în sistem.



Până în prezent, procedura era bazată în principal pe formulare pe hârtie, vizite repetate la medicul de familie și introducerea manuală a datelor. Acest mecanism genera întârzieri, erori și costuri suplimentare. Digitalizarea acestui proces va elimina blocajele, va reduce costurile și va eficientiza timpul de lucru al personalului medical.

Datorită digitalizării, pacienții vor avea un traseu simplificat, fără vizite nejustificate la medicul de familie, atunci când incapacitatea de muncă este constatată de medicul specialist. De asemenea, medicii vor beneficia de un proces digital clar și eficient, cu mai puțină birocrație și cu responsabilitate directă asupra deciziilor medicale.

Prin digitalizare se elimină una dintre cele mai mari lacune actuale: lipsa notificării automate a angajatorilor. Instituțiile vor avea acces securizat și rapid la date, ceea ce va îmbunătăți monitorizarea situațiilor de incapacitate temporară de muncă, va reduce consumul de hârtie și va contribui la utilizarea mai eficientă a resurselor publice. Companiile vor primi în timp real informații despre concediile medicale ale angajaților, ceea ce va permite o mai bună organizare internă și predictibilitate în gestionarea resurselor umane, mai ales în cazul concediilor scurte (1–5 zile).

În Republica Moldova se emit anual peste 420 000 de certificate medicale, iar costurile de tipărire depășesc 1,4 milioane lei, iar un singur certificat implică un cost de circa 3,5 lei. În plus, completarea și procesarea manuală a unui certificat dura între 15 minute și o oră. Hotărârea de Guvern va intra în vigoare din 1 ianuarie 2026. Până la sfârșitul acestui an, soluția digitală va fi pilotată și testată integral pentru a garanta calitatea și funcționalitatea procesului.

Această inițiativă se înscrie în Strategia de transformare digitală și marchează un pas esențial pentru dezvoltarea domeniului e-Sănătate în Republica Moldova. Prin digitalizarea serviciilor medicale de bază, statul urmărește să ofere pacienților soluții moderne, rapide și sigure, care să răspundă direct nevoilor lor și să aducă sistemul medical mai aproape de standardele europene.

Proiectul are drept scop modernizarea și digitalizarea completă a procesului de constatare a incapacității temporare de muncă, prin eliminarea erorilor și întârzierilor, asigurarea unei evidențe mai clare a parcursului de boală al pacientului, reducerea birocrației și facilitarea unui acces mai rapid și mai simplu la serviciile medicale.

Ala Nemerenco, ministra Sănătății, cea care a prezentat proiectul la ședința Guvernului, a remarcat ulterior că procesul a fost rezultatul muncii mai multor autorități, a domeniului afaceri și cel digital, și că sistemul va oferi eficiență, iar documentele medicale vor fi gestionate digital, în condiții de securitate și interoperabilitate deplină.

”În sfârșit, astăzi am aprobat o nouă Hotarîre de Guvern “Cu privire la constatarea incapacității temporare de muncă și eliberarea certificatului de concediu medical”, care va intra în vigoare din 01 martie 2026 (da poate și mai devreme). Aș numi-o revoluționară, și timpul va demonstra.

Ce prevede ea? emiterea digitală a certificatelor de concediu medical printr-un portal special care este în testare acum, cu semnătură electronică și cod QR, imprimarea fiind posibilă daca pacientul va dori; constatarea incapacității de muncă, prelungirea și finalizarea concediilor medicale o vor putea efectua nu doar medicii de familie și spitalele, dar și toți specialiștii de profil, astfel simplificând procedurile actuale de “du-te/vino”; va exista acces digital nu doar pentru prestatorii de servicii medicale, dar și pentru pacienți și angajatori, atât prin Portalul certificatelor de concediu medical, cât și Portalul guvernamental al cetățeanului, aplicația EVO și Portalul unităților de drept; angajatorul va fi notificat imediat privind inițierea unui certificat de concediu medical angajatului său.