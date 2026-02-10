Din Bangladesh, India și Pakistan via Sîngerei spre Uniunea Europeană

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui tânăr din raionul Sângerei, bănuit de implicare în organizarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană ( video ).

Potrivit materialelor acumulate, acesta ar fi transportat ilegal patru cetățeni străini, originari din Bangladesh, India și Pakistan, pe direcția de nord a Republicii Moldova, fiind interceptați de către autorități înainte de traversarea frontierei de stat. În urma documentării cazului, procurorii PCCOCS i-au înaintat învinuirea bărbatului cu vârsta de 24 de ani, pentru implicare în organizarea migrației ilegale. În vederea asigurării bunei desfășurări a investigațiilor penale, a fost depus demers la judecătorul de instrucție privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest preventiv pentru 30 de zile.

Totodată, oamenii legii au stabilit că persoana vizată mai figurează în alte investigații penale pentru fapte similare. Investigațiile continuă inclusiv pentru identificarea și localizarea unui alt membru al grupului infracțional, care se află în prezent în afara teritoriului Republicii Moldova.

Conform datelor preliminare ale anchetei, suma percepută pentru organizarea migrației ilegale varia între 3 000 și 5 000 de euro/persoană, bani care urmau a fi achitați de către cetățenii străini după sosirea acestora în statele membre ale UE, inclusiv Germania, Italia și altele. Acțiunile documentate au avut loc cu suportul Direcției acțiuni speciale la frontieră.

Inspectoratul General al Poliției de Frontieră reiterează angajamentul ferm în combaterea migrației ilegale și a criminalității transfrontaliere, în vederea asigurării securității frontierei de stat și protejării siguranței cetățenilor.

Conform legislației în vigoare, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive persoana vizată beneficiază de prezumția nevinovăției.