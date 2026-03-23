Din 22 martie reprezentanții Republicii Moldova din Forțele de Menținere a Păcii în Zona De Securitate au ieșit din anonimat

Militarii din contingentul de menținere a păcii al Republica Moldova au început să poarte drapelul național pe braț în posturile din Zona de Securitate.

Schimbarea intervine după o perioadă îndelungată în care militarii moldoveni nu au avut dreptul să poarte însemnele statului pe uniformă, în baza unor reglementări stabilite după conflictul din 1992. În același timp, militarii Federația Rusă din misiunea de pacificare puteau utiliza simboluri naționale.

Reluarea purtării drapelului vine în contextul unor demersuri publice inițiate de organizațiile veteranilor războiului din 1992. Acestea au solicitat autorităților restabilirea dreptului militarilor moldoveni de a purta tricolorul pe uniformă, fiind motivat prin necesitatea afirmării identității armatei naționale pe teritoriul suveran al țării.

Informația a fost confirmată de reprezentanți din cadrul Comisia Unificată de Control, potrivit redacției Zona de Securitate. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre cadrul oficial al deciziei, însă militarii moldoveni au fost deja observați în teren purtând drapelul pe uniformă.

