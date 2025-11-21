Fii cu ochii pe autorități!

Din 21 noiembrie, 2025, intră în vigoare noul Regulament cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice

5 decembrie este data limită pentru elaborarea și prezentarea planurilor de achiziții pentru următorul an bugetar.

Regulamentul cu privire la modul de planificare a achizițiilor publice, elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat de Guvern la 15 octombrie 2025, va intra în vigoare la 21 noiembrie 2025. Odată cu aplicarea acestuia, va fi abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016, actualizând cadrul normativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 și cu necesitățile actuale ale sistemului de achiziții publice.

Noul Regulament detaliază etapele procesului de planificare – de la identificarea și analiza necesităților până la elaborarea, aprobarea și monitorizarea planului anual de achiziții, corelat cu bugetul și strategiile instituționale.

Documentul stabilește că procedurile de achiziții pot fi inițiate doar dacă sunt incluse în planul anual și există fondurile necesare, cu implicarea subdiviziunilor și a grupului de lucru. Totodată, promovează integrarea criteriilor sociale, de mediu, de eficiență energetică și de inovare, orientând procesul spre o abordare sustenabilă.

Regulamentul introduce termene clare pentru publicarea și aprobarea planului anual de achiziții și prevede posibilitatea modificării acestuia în situații justificate. Pentru sporirea transparenței și eficienței, instituie un mecanism coerent de monitorizare, raportare și actualizare a planului.

