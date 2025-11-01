Din 1 noiembrie minus opt deputați, dar locurile nu vor rămâne vacante

După învestirea cabinetului de miniștri opt parlamentari au renunțat la mandatul de deputat.

Astfel, Vladimir Bolea va activa, în continuare, în funcția de vicepremier, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, iar Mihail Popșoi – în funcția de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe.

Dan Perciun va fi ministru al Educației și Cercetării, iar Ludmila Catlabuga – ministră a Agriculturii și Industriei Alimentare.

De asemenea, Emil Ceban a renunțat la mandatul de deputat, după ce a fost numit în funcția de ministru al Sănătății.

Totodată, Dorin Recean și Artur Mija au depus cereri de demisie după ce, anterior, au anunțat că se retrag din politică. Iar Nicolae Popescu și-a dat demisia după ce a fost numit în funcția de emisar special al Președintelui Republicii Moldova pentru afaceri europene și parteneriate strategice.

Toți deputații au solicitat demisia începând cu data de 1 noiembrie 2025.

În conformitate cu Legea despre statutul deputatului în Parlament, mandatele vacant vor fi atribuite supleanților imediat următori de pe lista concurentului electoral „Partidul Acțiune și Solidaritate”. Este vorba despre Igor Talmazan, Angela Munteanu-Pojoga, Veronica Cupcea, Veronica Briceag, Liliana Grosu, Alexandr Trubca, Gheorghe Ichim și Valeriu Carțîn.

Acceptarea de către Valeriu Carțîn a mandatului de deputat ar putea declanșa alegeri anticipate la Mașcăuți, r. Criuleni.